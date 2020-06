"Marcela va a probar ahora lo que me pasó a mi hace seis años, lo que es la actividad y lo que es el medio, ¿no?", afirmó Luis en Agarrate Catalina por La Once Diez. "No quiero meterme en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto, enceguecido por un sentimiento que tengo adentro y si lo expresara como realmente lo siento sería muy brutal", reconoció Ventura a Dlugi, más sincero que nunca.

Por supuesto que sus palabras aludían a la salida de la panelista, tras el tenso cruce que se había dado días atrás con la participación del recepcionista de la falsa clínica de Rubén Mühlberger, especialista que en más de una oportunidad había atendido a la periodista. Tauro había puesto en duda la honorabilidad del testigo en medio de la entrevista, a partir de un mensaje recibido al aire. Seco, Jorge Rial le preguntó por el origen del mismo, pero Marcela se negó a revelar la fuente. "Siempre te traigo buena información", advirtió ella. "Te pido que no la sigas dando si es anónima", cerró el periodista, en una jornada que no volvió a verlos de nuevo juntos hasta la fecha.

ADEMÁS:

Fede Bal: "No quería morir sin pagar lo que debía"

La muerte de Gustavo Guillén: los últimos audios que le mandó a una amiga

"Ya no tengo nada que ver con Intrusos, no sé lo que pasa ni lo que pasará. Prefiero recordar mi paso por el programa como una escarapela en el pecho y como un momento de felicidad", evaluó Ventura.

No obstante de ello se animó: "Si tengo que hablar con la verdad habría muchos ardores para todos los costados. Lo que me dolió no fue una actitud individual, sino que hubo mucha complicidad colectiva", amplió sin eximir a nadie en su reclamo.

"Vos convivís y no esperás que el que tenés al lado te meta la puñalada. Vos decís ‘este jugador tiene la misma camiseta que yo y es de los míos’", analizó el ex DT de El Porvenir. No conforme con su argumento dio su veredicto: "Pero muchas veces son los que te traicionan. O cuando llega la jugada fundamental del partido no ponen lo que tienen que poner, miran para otro lado y se hacen los desentendidos", sin necesidad de dar nombres, pero preciso.

Antes de cerrar, Ventura fue directo al hueso y de una reflexión se cargó a sus ex compañeros. "Incluso, a veces son los que participan de los movimientos justicieros que toman algunos con mucha injusticia", cerró. Difícil saber por quién tomaría partido si pudiera.