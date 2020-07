¿Volvió el amor? Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés ya estarían reconciliados

El conductor estaría visitando diariamente a la modelo y todos los rumores señalan que la pareja está a punto de anunciar su retorno

Hace algunos días se informó sobre las “visitas deportivas” de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdés. No es ningún secreto: en estos momentos, 1344 escalones separan el departamento del conductor de la modelo. Y, según relató Luis Ventura, el frontman de Showmatch estaría recorriendo diariamente todo ese trayecto a pie para que sus vecinos no se enteren de sus visitar a su ex. Sin embargo, la información ya ha empezado a correr y se ha escapado de esas lujosas torres ubicadas en el barrio de Palermo.