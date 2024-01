Ahora sí: Rubén Darío Insúa renovó su contrato en San Lorenzo

El Gallego, que lleva dirigidos 83 encuentros en su segundo ciclo en el Ciclón, con un saldo de 34 victorias, 34 empates y 15 derrotas, buscará cumplir el objetivo que él mismo se propuso el año pasado: salir campeón. En ese sentido, este año San Lorenzo tendrá Copa de la Liga Profesional, Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores.

El lunes Insúa había hablado con los medios luego del entrenamiento del equipo, y allí había confirmado lo que de todos modos ya se sabía desde fines del año pasado: que seguiría en el cargo. Sin embargo, ahora es oficial.

A su vez, el entrenador de 62 años confirmó que los capitanes serán Adam Bareiro y Facundo Altamirano. "Torrico, Ortigoza, Blandi, Gattoni, Elias y Batalla. Son bastantes pero tenemos buenos jugadores, que saben lo que es jugar con la presión en este estadio y buen comportamiento en el vestuario. Seguiremos predicando ese tipo de conductas y quienes sean capitanes tienen que estar a la altura de las circunstancias", opinó.

Por otro lado, y con respecto al mercado de pases, San Lorenzo cuenta con tRes refuerzos: el defensor central colombiano Johan Romaña, el mediocampista central Eric Remedi y el centrodelantero Cristian Tarragona. También se le compró el pase a Altamirano, luego de que finalice su préstamo.

Sin embargo, el club está inhibido por deudas con Yeison Gordillo y el Monterrey mexicano por la transferencia de Bareiro. "No estoy muy al tanto, estoy con la cabeza más en lo deportivo, pero el presidente me dijo que me quede tranquilo que se iba a solucionar".

A su vez, está al caer el arquero paraguayo Orlando Gill, quien pese a no ser del gusto del DT, será tenido en cuenta ya que su llegada vendría de la mano con una fuerte inversión económica de parte del grupo inversor que lo representa. También con el uruguayo Santiago Viera, quien es seguido por el nuevo manager, Néstor Ortigoza, pero tampoco es prioridad para Insúa.

Entre los futbolistas que interesan están los volantes Cristian Ferreira y Sebastián Blanco: el primero no será tenido en cuenta por Martín Demichelis en River, que pretende venderlo, y el Ciclón busca sumarlo a préstamo; el segundo está libre tras su etapa en la MLS y si se pone de acuerdo en los números contractuales será refuerzo.

"Es muy buen jugador, vamos a ver si viene, sé que están conversando con él y si llegan a un acuerdo me gustaría sumarlo porque es un gran jugador, acá rindió muy bien y tenía muchas ganas de venir. Los grandes jugadores que quieren venir siempre tienen las puertas abiertas", dijo Insúa, sobre Blanco.

Mientras que también se sumaron Gonzalo Alassia y Danilo Gómez, juveniles de Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe, respectivamente, pero que estarán en Reserva. En el rubro de las bajas: Jalil Elías (libre al Johor de Malasia), Federico Girotti (volvió a Talleres), Augusto Batalla (Granada de España), Gonzalo Maroni (volvió a Boca), Rafael Pérez (libre por falta de pago), Nicolás Blandi (libre) y Carlos Auzqui (rescindió).