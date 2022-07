Antonio Alzamendi.jpg

Sincero y directo.

-¿Qué te generó que no se diera el pase de tu compatriota Luis Suárez a River? ¿Hizo bien el Pistolero en no ir porque el Millonario quedó afuera de la Copa?

-La verdad dudé siempre que viniera. Si fue como se dijo, que lástima que no se dio. No se hubiera arrepentido. River es un viña. La hubiera pasado notable.

-El que llegó es Miguel Borja. ¿Es un buen refuerzo? ¿Lo ves triunfando en el club?

-Le sobran condiciones, pero prefiero esperar a verlo porque hay que saber jugar en River, aguantar el peso y la presión de un club grande como lo es River.

-¿Y qué le pasa a River que no arranca?

-Siempre un equipo que gana todo al que le venden las figuras empieza un camino de tener que encontrar nuevas figuras. Y el segundo puesto en River no vale. Pero hay que adaptarse a un club así y no siempre se gana.

alzamendi gol river intercontinental.webp

El gol suyo que valió que River sea campeón del Mundo.

-Algunos ven fin de ciclo de Gallardo. ¿Vos?

-Los ciclos lo marcan los jugadores no el entrenador. Gallardo es un gran entrenador y no voy a cambiar el concepto que tengo. Ahora también depende de él si puede seguir mentalmente o no. Hoy River se esta armando y creo que siempre es candidato a todo.

-¿Y qué necesita para resurgir Independiente?

-Independiente debe armar primero bien sus cimientos desde la directiva. Pueden traer cualquier entrenador y va a sufrir lo mismo, porque el juego en la cancha va en los jugadores. Pesa y mucho ponerse la camiseta de un equipo grande y con historia como Independiente. Su gente tiene un paladar muy fino y no acepta a cualquiera. Me genera mucha pena y dolor lo que está pasando. Le están destrozando el corazón a la gente. La verdad hay personas que tienen que dar un paso al costado.

-Por último, ¿cómo ves a Argentina y Uruguay para el Mundial de Qatar?

-Argentina seguro que es un gran candidato. Y nosotros siempre somos duros y difíciles. Me juego un gran ficha a decir que vamos a pelearlo.

Alzamendi independiente.png

Quedó en la historia del Rojo por sus goles.