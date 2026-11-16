Con varios cambios, la Scaloneta busca vencer al combinado de Centroamérica para terminar el 2026 con una sonrisa después de la caída con Uruguay.

La Selección Argentina afronta su último compromiso del 2026 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una victoria, luego de la caída por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera el pasado viernes, en el primer amistoso de esta fecha FIFA.