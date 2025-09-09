Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Lanús y clasificó a semis de la Copa Argentina

El Bicho pegó en el momento justo con un tanto de Tomás Molina a los 36 minutos del primer tiempo para irse arriba del marcador al descanso. El delantero de 30 años marcó de cabeza tras un centro al área chica con suma precisión del uruguayo Leandro Lozano.

El equipo de La Paternal y el goleador habían avisado minutos antes. Matías Giménez pasó entre tres jugadores, al último haciéndole un caño y filtró el balón para Molina, quien se chocó con Nahuel Losada, quien rápidamente le achicó el arco y el delantero lo pasó pero no la pelota.

Ya en el segundo tiempo, Toto Salvio recuperó bien alto y sacó un remate cruzado que pasó a nada de un palo del arco defendido por el Ruso Rodríguez, quien luego apareció en las pocas veces que su equipo lo necesitó en este complemento para mantener la ventaja.

De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Diez clasificó a semifinales y se ilusiona con un título y clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ahora, el Bicho espera al ganador del cruce entre Newell's y Belgrano, que se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre. Por el otro lado del cuadro, se encuentran Independiente Rivadavia en semis y el duelo de cuartos de final entre Racing y River que promete ser un partidazo caliente.

Embed