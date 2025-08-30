Central Córdoba venció a Estudiantes e Independiente Rivadavia a Argentinos Juniors

El Ferroviario madrugó al Pincha con un gol a los cuatro minutos del primer tiempo. Braian Cufré, lateral del local, mandó un centro, se desvió y Fernando Muslera, que se había adelantado en busca de quedarse con el balón terminó rozando el mismo y metiéndolo en su arco.

El equipo dirigido por Omar de Felippe aprovechó que entró la primera piña, fue por más y enseguida dio la segunda: puso el 2-0 a los nueve minutos. Matías Perello definió un contraataque con una tremendo remate que nada puso ser el arquero mundialista con la Selección de Uruguay.

Después, Central Córdoba mantuvo bien el 2-0 en el marcador y logró un triunfazo ante un equipo siempre difícil y que está en cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora, con este triunfo, quedó escolta de la Zona A del Clausura con 13, a uno de Barracas Central. El Pincha quedó tercero con 12 unidades.

Por otro lado, Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Argentinos Juniors. En un muy buen partido, con muchas situaciones en los arcos, los goles llegaron en el arranque: Fabrizio Sartori abrió el marcador a los cinco minutos, lo igualó a los 10' Hernán López Muñoz y, a los 17, Matías Fernández marcó el tanto que le terminaría dando la victoria a la Lepra, que en el complemento aguantó con 10 tras la expulsión de Leonard Costa y tuvo como figura al arquero Ezequiel Centurión.

Con esta victoria, el club mendocino llegó a ocho puntos y se acercó a la zona de clasificación de la Zona A del Torneo Clausura. Mientras que Argentinos Juniors con la derrota quedó con las mismas unidades que ahora tiene el equipo dirigido por Alfredo Berti.