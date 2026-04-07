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Barracas Central empató con Vasco da Gama en su debut en la Copa Sudamericana

El equipo de Rubén Darío Insúa igualó sin goles ante un equipo alternativo del conjunto brasilero en la cancha de Banfield y dejó pasar una chance clave en el inicio del Grupo G.

Barracas Central empató 0 a 0 con Vasco da Gama en el estadio Florencio Sola en su estreno absoluto en la Copa Sudamericana, en un partido con escasas situaciones de gol y condicionado por la lluvia. El equipo argentino no logró imponerse ante un rival que presentó una formación alternativa y sumó un punto agridulce.

El encuentro fue trabado y con pocas emociones, marcado por la falta de precisión y la escasa profundidad de ambos equipos, que casi no generaron peligro en los arcos. La situación más determinante se produjo en el segundo tiempo, cuando Andrés Puig fue expulsado apenas instantes después de ingresar y Barracas se quedó con 10 en el final.

En el desarrollo del complemento, el conjunto local intentó tomar la iniciativa, pero careció de claridad en los últimos metros, mientras que Vasco da Gama tuvo algunas aproximaciones aisladas que exigieron al arquero Juan Espínola. Sobre el cierre, ambos contaron con chances, pero la falta de eficacia sostuvo el empate sin goles.

El resumen de Barracas Central 0-0 Vasco Da Gama

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El equipo dirigido por Insúa, que llegó a este compromiso con la ilusión de hacerse fuerte como local en su primera experiencia internacional, ahora tendrá que visitar a Olimpia el próximo miércoles desde las 21. El otro equipo que completa el grupo es Audax Italiano, que recibirá mañana al conjunto paraguayo.

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