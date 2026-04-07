Copa Argentina: Vélez goleando y San Martín de Tucumán por penales avanzaron de ronda

Vélez mostró una versión contundente y no dejó dudas frente a Deportivo Armenio, al que aplastó durante todo el duelo disputado en Sarandí. Desde el arranque, el Fortín impuso condiciones y golpeó en los momentos justos: a los 13' Aarón Quirós cabeceó un centro de tiro libre enviado por Matías Pellegrini y puso el 1-0. Y Tobías Andrada amplió la ventaja a los 30', definiendo fuerte de frente al arco tras un desborde y centro de Monzón que desvió Elías Gómez.