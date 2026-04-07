Copa Argentina: Vélez goleando y San Martín de Tucumán por penales avanzaron de ronda

El Fortín venció 4 a 1 a Deportivo Armenio y el Santo logró aguantar el 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto y le ganó en la tanda desde los doce pasos para meterse en los 16avos de final.
En este martes con mucha acción en competencias internacionales, Vélez y San Martín de Tucumán avanzaron a los 16avos de final de la Copa Argentina. El Fortín lo consiguió después de golear 4 a 1 a Deportivo Armenio, mientras que el Santo lo hizo después de aguantar el 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto y ganarle por penales.
Vélez mostró una versión contundente y no dejó dudas frente a Deportivo Armenio, al que aplastó durante todo el duelo disputado en Sarandí. Desde el arranque, el Fortín impuso condiciones y golpeó en los momentos justos: a los 13' Aarón Quirós cabeceó un centro de tiro libre enviado por Matías Pellegrini y puso el 1-0. Y Tobías Andrada amplió la ventaja a los 30', definiendo fuerte de frente al arco tras un desborde y centro de Monzón que desvió Elías Gómez.
En el cierre del primer tiempo, Dilan Godoy puso el 3-0 en una contra, picándola sobre el arquero tras la asistencia de Lanzini. Y, a los 24' del segundo tiempo llegó otra asistencia del ex River y el doblete de Andrada que definió fuerte cruzando la pelota desde la izquierda. El descuento llegó un minuto después, de la mano de Mauro Dávila, que anticipó un córner en el primer palo y puso cifras definitivas.
San Martín de Tucumán, en cambio, tuvo que batallar mucho más para dejar en el camino a Estudiantes de Río Cuarto, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. El partido fue cerrado y con pocas chances, lo que llevó todo a la definición desde los doce pasos. Allí, el Santo fue más efectivo y se impuso 4-3.
El arquero Nahuel Manganelli fue la figura de la serie tras atajarle el quinto penal a Raúl Lozano, luego de lo que fue el remate desviado de Tobías Ostchega. Con este triunfo, el conjunto tucumano avanzó y ahora se medirá ante Banfield en los 16avos de final.
comentar