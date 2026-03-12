Conference League: Racing de Estrasburgo encaminó la serie con gol de Joaquín Panichelli

Con un grito del delantero argentino que está imparable, el club francés se impuso 2 a 1 de visitante ante el conjunto croata en la ida de los octavos del certamen.

Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a demostrarlo en una noche importante en Europa. El delantero argentino convirtió en el triunfo 2-1 de Racing de Estrasburgo ante Rijeka como visitante en la ida de los octavos de final de la UEFA Conference League. Con otro gol en un partido decisivo, el atacante mantiene números destacados y se consolida como una de las revelaciones de la temporada.