Conference League: Racing de Estrasburgo encaminó la serie con gol de Joaquín Panichelli

Con un grito del delantero argentino que está imparable, el club francés se impuso 2 a 1 de visitante ante el conjunto croata en la ida de los octavos del certamen.
Joaquín Panichelli atraviesa el mejor momento de su carrera y volvió a demostrarlo en una noche importante en Europa. El delantero argentino convirtió en el triunfo 2-1 de Racing de Estrasburgo ante Rijeka como visitante en la ida de los octavos de final de la UEFA Conference League. Con otro gol en un partido decisivo, el atacante mantiene números destacados y se consolida como una de las revelaciones de la temporada.
El equipo francés golpeó rápido. Apenas al minuto de juego, Panichelli recibió dentro del área tras un pase de Sebastian Nanasi, controló con precisión y definió con la parte externa al palo más lejano del arquero Martin Zlomislic para abrir el marcador. El tanto le permitió a Estrasburgo jugar con mayor tranquilidad durante buena parte del encuentro, aunque el desarrollo fue parejo.
Rijeka reaccionó y logró empatar en el primer tiempo, lo que obligó al conjunto francés a redoblar esfuerzos para llevarse la ventaja en la serie. En el complemento, Estrasburgo volvió a imponerse en el juego y encontró el segundo gol que le permitió quedarse con un triunfo importante pensando en la revancha. En ese contexto, Panichelli volvió a ser una de las piezas más peligrosas en ataque.
El delantero surgido de River llegó al club esta temporada, luego de su buen paso por Mirandés, y rápidamente se ganó el mote de intocable con goles. Entre la Ligue 1, la Conference League y la Copa de Francia suma 36 partidos, con 18 tantos y cuatro asistencias, números que lo ubican entre los jugadores más efectivos del equipo y uno de los argentinos con mejor rendimiento en Europa.
Su presente también lo metió en la consideración de la Selección argentina. Lionel Scaloni ya lo convocó y le dio minutos en un amistoso y el cordobés aparece como una alternativa en ofensiva de cara al Mundial 2026. Con continuidad y goles en el fútbol europeo, Panichelli mantiene viva la ilusión de ganarse un lugar en la lista definitiva.
