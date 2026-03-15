Belgrano y Talleres no se sacaron ventajas y el clásico cordobés quedó en empate

El resumen de Belgrano 0-0 Talleres

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Con este resultado, Belgrano dejó pasar la chance de mantenerse en lo más alto de su zona, aunque sigue en la pelea por los primeros puestos y el próximo sábado recibirá a Racing a las 22.15. Por su parte, Talleres sumó un punto que lo mantiene 4º con 15 puntos en la Zona A y en la siguiente jornada visitará a Independiente, el mismo día, desde las 20.