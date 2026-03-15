Belgrano y Talleres no se sacaron ventajas y el clásico cordobés quedó en empate

Fue 0-0 en el Gigante de Alberdi en un partido muy trabado y con pocas situaciones claras. Es la séptima igualdad consecutiva entre ambos en competiciones oficiales.
Belgrano y Talleres igualaron 0-0 en el Gigante de Alberdi en un clásico cordobés muy disputado, con pocas situaciones de gol y mucha fricción en la mitad de la cancha. El resultado extendió una racha llamativa: por séptima vez consecutiva, el duelo entre el Pirata y la T terminó en empate en competiciones oficiales, reflejo de la paridad que vienen mostrando en los últimos años.
El encuentro fue intenso desde el inicio, aunque casi sin llegadas claras. Belgrano intentó tomar la iniciativa con Lucas Zelarayán como eje, mientras que Talleres apostó a la presión y a las transiciones rápidas. Las chances más peligrosas del primer tiempo fueron un remate de Lucas Passerini que bloqueó la defensa visitante y un disparo de Franco Cristaldo que también fue contenido antes de llegar al arco.
En el complemento el trámite no cambió demasiado, Talleres tuvo algunos intentos con Giovanni Baroni y Juan Sforza, mientras que el local respondió con remates de Emiliano Rigoni y Lautaro Gutiérrez, pero ambos equipos se mostraron imprecisos en los últimos metros. Con el correr de los minutos crecieron las infracciones y el juego se volvió cada vez más cortado, lo que terminó favoreciendo el empate.
Con este resultado, Belgrano dejó pasar la chance de mantenerse en lo más alto de su zona, aunque sigue en la pelea por los primeros puestos y el próximo sábado recibirá a Racing a las 22.15. Por su parte, Talleres sumó un punto que lo mantiene 4º con 15 puntos en la Zona A y en la siguiente jornada visitará a Independiente, el mismo día, desde las 20.
comentar