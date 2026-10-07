Boca apuesta por otro juvenil de la reserva ante las bajas por lesiones

No obstante, tras la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes y su consiguiente retorno a la Reserva, el juvenil atravesó una marcada metamorfosis futbolística de la mano de Herrón.

En el último tiempo, Ruiz se readaptó y se desempeña tanto lateral y de volante por el mismo sector, capitalizando su vocación ofensiva para proyectarse con criterio al ataque sin desatender la marca defensiva.

Su retorno al plantel profesional de Boca se da en un momento inmejorable: el último fin de semana marcó un tanto frente a Independiente en el certamen de Reserva, alcanzando un balance de siete goles, seis asistencias y dos títulos obtenidos en el Torneo Proyección.