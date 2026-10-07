Boca apuesta por otro juvenil de la reserva ante las bajas por lesiones

Joaquín Ruiz, uno de los capitanes del equipo de Mariano Herrón, se sumó al plantel profesional. Viene de marcar ante Independiente y acumula siete goles y seis asistencias.
Rodolfo Arruabarena tuvo que recurrir a las inferiores de Boca para rearmar el plantel de cara a la recta final del año tras las lesiones de Tomás Belmonte y Alan Velasco.
El futbolista seleccionado por el “Vasco” que se sumó a partir del pasado martes a los entrenamientos con el primer equipo es Joaquín Ruiz, pieza clave y uno de los capitanes de la Reserva conducida por Mariano Herrón.
Nacido en la ciudad de Tandil y perteneciente a la camada 2006, Ruiz no es un desconocido dentro del plantel xeneize. Su primera aproximación en la primera de Boca ocurrió bajo la conducción de Diego Martínez, quien lo llevo a sus convocatorias oficiales. Aunque, su estreno formal llegó de la mano de Fernando Gago, ciclo en el que sumó 38 minutos distribuidos en tres ingresos desde el banco de suplentes.
Durante su etapa formativa dentro de Boca Predio, se destacaba como un extremo clásico recostado sobre la banda izquierda, caracterizado por su desequilibrio individual, cambio de ritmo y profundidad.
No obstante, tras la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes y su consiguiente retorno a la Reserva, el juvenil atravesó una marcada metamorfosis futbolística de la mano de Herrón.
En el último tiempo, Ruiz se readaptó y se desempeña tanto lateral y de volante por el mismo sector, capitalizando su vocación ofensiva para proyectarse con criterio al ataque sin desatender la marca defensiva.
Su retorno al plantel profesional de Boca se da en un momento inmejorable: el último fin de semana marcó un tanto frente a Independiente en el certamen de Reserva, alcanzando un balance de siete goles, seis asistencias y dos títulos obtenidos en el Torneo Proyección.
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