El curioso trueque entre Giay y La Sole en la despedida de Messi: poncho por campera de la Selección

La escena se produjo mientras Messi continuaba con los festejos y hablaba ante los hinchas que colmaron el Monumental en una noche especial para el capitán, que disputó su último partido como local con la camiseta argentina.

El seguridad que cayó durante el homenaje y las tarjetas que terminaron en manos de La Sole

Mientras Soledad interpretaba “Brindis”, las cámaras de la transmisión oficial también captaron a un integrante del operativo de seguridad que terminó tendido en el piso, detrás de la cantante. La escena llamó la atención de los espectadores y luego comenzó a circular en redes sociales.

Se desmayó el de seguridad que estaba atrás de la Sole? #Messi https://t.co/ngKajG1TMX — El Siniestro (@Bauelsiniestro) October 7, 2026

Hasta el momento, no hubo información oficial que confirme qué le ocurrió al trabajador ni que permita determinar si sufrió un desmayo o algún otro inconveniente. Por eso, las versiones que circularon en redes sobre las causas de la caída no fueron confirmadas.

Otro detalle curioso ocurrió con las tarjetas que el árbitro chileno Fernando Vejar Díaz le entregó a Messi después del partido ante Benín. El juez le regaló al capitán la amarilla y la roja que utilizó durante el encuentro, pero minutos más tarde las cámaras mostraron que las tarjetas habían terminado en manos de La Sole.

La cantante, además, fue una de las protagonistas del homenaje a Messi al interpretar “Brindis” frente a todo el Monumental, en una noche que combinó emoción, festejos y algunas escenas inesperadas.