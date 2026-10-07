El curioso trueque entre Giay y La Sole en la despedida de Messi: poncho por campera de la Selección

El defensor aprovechó un momento de los festejos para proponerle un particular intercambio a Soledad Pastorutti. Además, las tarjetas que el árbitro le regaló a Messi terminaron en manos de La Sole.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó momentos cargados de emoción, pero también algunas escenas curiosas que rápidamente se hicieron virales. Una de ellas tuvo como protagonistas a Agustín Giay y Soledad Pastorutti, quienes protagonizaron un particular trueque en pleno campo de juego del Monumental.
Después de que La Sole interpretara “Brindis” durante el homenaje al capitán argentino, el futbolista, que integra el plantel de la Selección y juega en Palmeiras, aprovechó la cercanía con la cantante para hacerle una inesperada propuesta.
Giay le ofreció intercambiar la campera oficial de la Selección por el poncho que llevaba puesto la artista. La santafesina aceptó el trueque y, ante las cámaras, ambos concretaron el intercambio.
Así, La Sole terminó luciendo el abrigo del seleccionado argentino, mientras que el defensor se quedó con el tradicional poncho que la cantante había llevado para su presentación.
La escena se produjo mientras Messi continuaba con los festejos y hablaba ante los hinchas que colmaron el Monumental en una noche especial para el capitán, que disputó su último partido como local con la camiseta argentina.
Mientras Soledad interpretaba “Brindis”, las cámaras de la transmisión oficial también captaron a un integrante del operativo de seguridad que terminó tendido en el piso, detrás de la cantante. La escena llamó la atención de los espectadores y luego comenzó a circular en redes sociales.
Hasta el momento, no hubo información oficial que confirme qué le ocurrió al trabajador ni que permita determinar si sufrió un desmayo o algún otro inconveniente. Por eso, las versiones que circularon en redes sobre las causas de la caída no fueron confirmadas.
Otro detalle curioso ocurrió con las tarjetas que el árbitro chileno Fernando Vejar Díaz le entregó a Messi después del partido ante Benín. El juez le regaló al capitán la amarilla y la roja que utilizó durante el encuentro, pero minutos más tarde las cámaras mostraron que las tarjetas habían terminado en manos de La Sole.
La cantante, además, fue una de las protagonistas del homenaje a Messi al interpretar “Brindis” frente a todo el Monumental, en una noche que combinó emoción, festejos y algunas escenas inesperadas.
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