Boca: dos dudas para el equipo que irá por la clasificación

La incógnita del entrenador de Boca pasa por el mediocampo, donde Campuzano o Capaldo reemplazarían a Medina. Además, Cardona o Almendra es la otra indecisión.

Miguel Ángel Russo sabe que no tiene margen de error en la Copa Libertadores y es por eso que piensa presentar el mejor equipo posible ante The Strongest para sellar la clasificación a los octavos de final. A Boca solo le sirve ganar si no quiere depender de otros resultados y se juega todo en La Bombonera el próximo miércoles a las 21 horas.