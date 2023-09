Boca Juniors choca con Almagro por la Copa Argentina

Boca llega con un juego y resultados irregulares (un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas presentaciones) pero con el ánimo por las nubes tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. En la Copa Argentina viene de eliminar a Olimpo y Barracas Central, con triunfos por 2 a 1.

"No me preocupa el funcionamiento. Fuimos cambiando el parado buscando alternativas, no me preocupa eso. El cambio de jugadores, esquema y el rival también cuentan. Jugamos apresurados (contra Tigre), pero no me preocupa el funcionamiento", aseguró Jorge Almirón en la previa de este duelo.

Con el primer duelo con Palmeiras aún lejos (el 28 de septiembre), el entrenador pondrá lo mejor que tiene a disposición en un panorama con muchas bajas: Valentini está entrenando con la Selección Argentina Sub-23, Advíncula con Perú y Briasco con Armenia y Medina, Barco y Langoni tienen problemas físicos.

Por su parte, Almagro, que no atraviesa su mejor actualidad en la Primera Nacional, donde se encuentra 16º en la Zona A, llegó a esta fase después de eliminar a Unión en los penales y más tarde golear por 4-1 a Excursionistas. El Tricolor buscará dar el golpe y eliminar a Boca, como lo logró en la edición de 2019.

Posibles formaciones:

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Ezequiel Bullaude, Pol Fernández y Equi Fernández; Exequiel Zaballos, Edinson Cavani y Lucas Janson.

Almagro: Cristian Aracena; Leonardo Ferreyra, Mauricio Guzmán, David Achucarro, Facundo Silvera; Gastón Blanc, Francisco Solé, Alexis Cuello, Enzo Fernández; Alan Schonfeld y Elías Alderete.