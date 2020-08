Ambos jugadores no podrán empezar con la concentración hasta que vuelvan a ser testeados y se verifique su estado.

Cabe recordar que el pasado miércoles el club "xeneize" informó que Bou, Iván Marcone y Agustín Lastra habían dado positivo de COVID-19, pero ahora una segunda prueba reveló que en el caso del delantero se trató de un "falso positivo".

En cuanto a Marcone y Lastra, al presentar síntomas compatibles con la enfermedad, permanecen aislados y a la espera de su evolución. Precisamente en el grupo donde se encontraba Lisandro López es donde estalló el foco de infectados.

En tanto, Salvio, que habían compartido actividades grupales con Bou, Marcone y Lastra, estuvo aislado hasta que este sábado se conocieron los nuevos estudios, que en sus casos dieron negativo.

El positivo de Lisandro López golpea los planes del entrenador ya que podría estar alejado del grupo por dos semanas por lo que no llegaría en condiciones de disputar los primeros partidos por la Libertadores, justo en esa posición donde Boca no tiene muchas variantes porque hasta el momento no reemplazó la salida de Junior Alonso.

Por otra parte, Agustín Almendra será examinado mañana. Si está bien comenzará a entrenar pero por el momento no lo hará con la mayoría del plantel que lo hará todo junto, tal cual lo indica el protocolo que aprobó la AFA y el Ministerio de Salud de la Nación.

Boca apunta a llegar en las mejores condiciones al 17 de septiembre, día que volverá a jugar oficialmente por Copa Libertadores, enfrentando como visitante a Libertad de Paraguay.

ADEMÁS:

Pusineri lo quiere a Rossi en el arco del Rojo

Juanfer Quintero ya no entrenará más en River, ¡se va!