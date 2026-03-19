Boca recibió una buena noticia para su ambicioso plan de ampliar La Bombonera

El Xeneize recibió el visto bueno de la CNRT tras revisar los planos y la seguridad en la zona de vías y el proyecto sigue su camino administrativo antes de llegar a la Legislatura.
Boca dio otro paso importante en su plan para ampliar La Bombonera. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó el anteproyecto presentado por la dirigencia, un aval clave para continuar con el trámite que busca llevar la capacidad del estadio a más de 80 mil espectadores. La confirmación se suma a la autorización que días atrás había otorgado Ferrosur, lo que permite que el proyecto siga avanzando en distintas instancias administrativas.
El organismo analizó durante varios días los planos, la documentación técnica y el impacto que tendría la obra sobre el tendido ferroviario que pasa detrás del estadio. El plan incluye la construcción de torres con ascensores y escaleras, además de un puente que cruzará por encima de las vías para conectar los nuevos accesos con la futura cuarta bandeja, uno de los puntos centrales de la ampliación.
Tras esta aprobación, el expediente deberá pasar ahora por otros organismos del Estado, entre ellos el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que deben evaluar el uso del espacio y la intervención sobre terrenos vinculados al sistema ferroviario. Recién después de esas revisiones el proyecto podrá continuar su recorrido formal.
Si consigue todos los permisos necesarios, la iniciativa llegará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la decisión final sobre la ampliación. En el club confían en que, si no surgen nuevos obstáculos, las obras podrían comenzar este año: la idea es avanzar por etapas para no dejar de jugar en el estadio, aunque para la remodelación del sector de palcos no se descarta que el equipo deba mudarse temporalmente a otra cancha.
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