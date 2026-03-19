Boca recibió una buena noticia para su ambicioso plan de ampliar La Bombonera

Si consigue todos los permisos necesarios, la iniciativa llegará a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la decisión final sobre la ampliación. En el club confían en que, si no surgen nuevos obstáculos, las obras podrían comenzar este año: la idea es avanzar por etapas para no dejar de jugar en el estadio, aunque para la remodelación del sector de palcos no se descarta que el equipo deba mudarse temporalmente a otra cancha.