Boca recuperó otro futbolista importante para el debut en la Copa Libertadores

Úbeda tiene lindos problemas para armar el equipo para los próximos compromisos por las constantes altas médicas y los buenos rendimientos de los jugadores que están jugando. De hecho, Exequiel Zeballos, quien era la figura de Boca, recibió el alta pero cómo saca a Tomás Aranda que es actualmente intocable para el buen funcionamiento del equipo. El Xeneize visitará este jueves a Talleres y luego viajará a Chile para el inicio de su participación en la Copa Libertadores.