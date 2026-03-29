Tras el alta médica de Exequiel Zeballos, Claudio Úbeda recibió la buena noticia de que Santiago Ascacíbar superó su desgarro y volvió a entrenar con normalidad.
Boca recuperó otro futbolista importante para el debut en la Copa Libertadores: Santiago Ascacíbar. Tras el alta médica de Exequiel "Changuito" Zeballos, el Sifón recibió la buena noticia de que el Ruso superó su desgarro y volvió a entrenar con normalidad. Podría reaparecer contra Talleres.
Ascacíbar, que desde que llegó como refuerzo en el último mercado de pases se metió en el equipo, tuvo que interrumpir su envión por una lesión muscular en el isquiotibial derecho que sufrió en el segundo tiempo del partido con Unión, que terminó con empate 1 a 1 en Santa Fe.
Ruso ya está trabajando a la par del grupo y así mismo se lo vio en los videos que el club subió a las redes sociales. Este receso por la Fecha FIFA le vino perfecto para ganar días y no perderse tantos partidos. De hecho, se ausentó nada más que en la victoria 2-0 ante Instituto en la Bombonera hace unos días.
Sin embargo, ese partido es el que en definitiva lo llena de dudas y le abre un desafío enorme a Ubeda de cara al duelo con Talleres, que será la última prueba antes del debut en la Copa Libertadores con Universidad Católica en Chile. Ander Herrera lo reemplazó con un gran nivel contra la Gloria y el Sifón tiene que decidir quién jugará contra la T.
Úbeda tiene lindos problemas para armar el equipo para los próximos compromisos por las constantes altas médicas y los buenos rendimientos de los jugadores que están jugando. De hecho, Exequiel Zeballos, quien era la figura de Boca, recibió el alta pero cómo saca a Tomás Aranda que es actualmente intocable para el buen funcionamiento del equipo. El Xeneize visitará este jueves a Talleres y luego viajará a Chile para el inicio de su participación en la Copa Libertadores.
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