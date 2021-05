Boca se desencontró y cayó por la mínima ante Patronato

De esta manera, el Xeneize, que jugó con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada a los cuartos de final, se sostiene transitoriamente en el segundo puesto de la Zona B con 22 puntos, dos más que Talleres, que jugará ante Lanús este domingo a las 18 en el Sur y puede terminar como escolta de Vélez si se queda con la victoria.

Por su parte, el Patrón, que fue más sólido que su rival durante los 90 minutos de juego, alcanzó su cuarta victoria consecutiva en condición de local y cerró la competencia con 12 unidades, ubicado en el décimo lugar.

El elenco de Iván Delfino encontró facilidades desde el comienzo y dio indicios de lo que serían los minutos posteriores ante un rival que jugó con muchos juveniles y apellidos que no son frecuentes dentro de los once principales. De hecho, a los cinco de la primera parte ya había peligrado el arco de Javier García tras una elaboración por derecha que continuó con un centro al área que Sebastián Sosa Sánchez no pudo conectar con firmeza.

No obstante, la ocasión más clara de Patronato fue a los 17 minutos del periodo inicial, cuando Junior Arias controló en medio de los centrales, vio adelantado al golero boquense y la quiso picar desde afuera del área, pero un guantazo salvador de García desvió la pelota al córner.

Boca recién se aproximó a la zona de Matías Ibáñez a los 37, aunque sin riesgo, porque el tibio cabezazo de Maroni tras el centro de Fabra desde la izquierda fue controlado sin problemas por el "uno" local. Sin más que esa oportunidad del cordobés, los de Russo cerraron un primer tiempo deslucido, sin poder conectar a sus inexperimentados volantes con Franco Soldano, que poco pudo aportar al equipo.

El complemento se abrió con un llamado de atención de Agustín Obando, que desde el borde derecho del área paró de pecho un cambio de frente y sacudió con su botín zurdo a media altura para que la número cinco se vaya mirando de cerca el segundo palo. Sin embargo, la visita seguía sin poder enlazar jugadas consecutivas para amenazar a los locales y el Patrón hacía negocio.

El cero se apoderaba del tablero pero Lautaro Torres, cuando se jugaban 74, le sacó provecho a un centro de Bruno Urribari y metió un frentazo merodeando el punto penal que venció las posibilidades de García y quebró el partido.

Boca nunca le encontró la vuelta, cerró la etapa clasificatoria con una derrota y cosechó su segunda caída en la semana, ya que el martes perdió con Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Lo que le queda ahora es dejar atrás la mala imagen que presentó y esperar al partido de Talleres para conocer a su rival en la siguiente ronda del campeonato antes de ir a Brasil para enfrentar a Santos por la Copa Libertadores.