Boca vuelve a la carga por Edwuin Cetré tras dificultarse la llegada de Adam Bareiro

El movimiento está directamente ligado al cupo extraordinario que se abrió por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien fue operado con éxito y tiene varios meses de recuperación por delante. Juan Román Riquelme tiene tiempo hasta el viernes, que es cuando vence el lapso para incorporar, para cerrar a Cetré.

Estudiantes posee el 50% de la ficha de Cetré y Deportivo Independiente Medellín la otra mitad. El Pincha siempre priorizó una venta directa con un desembolso significativo desde el inicio, postura que había enfriado la negociación cuando Boca planteó un préstamo en la etapa anterior.

Sin embargo, la obligación de compra del préstamo podría aflojar a Estudiantes y que se de la transferencia del extremo a Boca. El atacante colombiano, multicampeón con el Pincha y figura del fútbol argentino, sería un refuerzo de jerarquía para el conjunto de Claudio Úbeda y llegaría en un momento justo: los delanteros del Xeneize, muchos de ellos volviendo de lesiones, no están en su mejor momento frente al arco.