Boca y River juegan un Superclásico con mucho en juego: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán desde las 15 en la Bombonera. El Xeneize necesita ganar para recuperar el liderazgo en la tabla anual. Y el Millonario buscará cerrar de la mejor manera un año con flojos resultados.
Llegó el día de la lección de honor. Llegó el día del Superclásico. Boca y River se enfrentarán este domingo 1º de noviembre en la Bombonera, en un duelo que podría marcar a fuego el año de ambos equipos. El partido comenzará a las 15, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en directo por ESPN Premium y TNT Sports.
El equipo que dirige el Vasco Arruabarrena llegará al encuentro en un momento positivo, dado que pelea en todos los frentes y se ilusiona con lograr una histórica cuádruple corona. En el Grupo A marcha tercero, a seis puntos del líder Instituto, y en la tabla anual se encuentra a dos de Rosario Central, dueño de la cima. Si le gana a River, superará al Canalla y quedará ahí nomás de conseguir el título de Campeón de Liga.
La novedad del Xeneize será el regreso de Lautaro Blanco, que no estuvo ante Independiente por una leve molestia física. Y Sebastián Villa se impuso en la lucha contra Alan Velasco, por lo que acompañará a Leonel Flores y Miguel Merentiel en la ofensiva.
Por su parte, el Millonario buscará cerrar de la mejor manera un año que fue una pesadilla desde el inicio. Esto se debe a que sufrió eliminaciones rápidas en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. Además, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición, ya que está a siete unidades de Central. En el Grupo B del Clausura se encuentra en el cuarto lugar.
Los dirigidos por Leonardo Ponzio tendrán los retornos de Lucas Martínez y Marcos Acuña, en reemplazo de Lautaro Rivero y Francisco Ortega. Y Lucas Silva se perfila para ocupar un lugar en la mitad de la cancha, ya que Aníbal Moreno no pudo entrenarse con normalidad en la semana por un problema lumbar que lo sacó de las canchas durante 45 días.
En el ataque, Lucas Beltrán corre con ventaja sobre Sebastián Driussi. El tridente ofensivo será completado por Ángel Correa y Thiago Almada.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Silvio Trucco.
Hora: 15.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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