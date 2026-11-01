Boca y River protagonizan un Superclásico con mucho en juego: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Leonardo Ponzio tendrán los retornos de Lucas Martínez y Marcos Acuña, en reemplazo de Lautaro Rivero y Francisco Ortega. Y Lucas Silva se perfila para ocupar un lugar en la mitad de la cancha, ya que Aníbal Moreno no pudo entrenarse con normalidad en la semana por un problema lumbar que lo sacó de las canchas durante 45 días.

En el ataque, Lucas Beltrán corre con ventaja sobre Sebastián Driussi. El tridente ofensivo será completado por Ángel Correa y Thiago Almada.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.