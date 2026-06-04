Boca ya tiene rival, día y horario para los 16avos de la copa Sudamericana

De esta manera, Boca afrontará la serie apenas unos días después de la final del Mundial de Clubes, prevista para el 19 de julio. La cercanía entre ambos compromisos deja poco margen de preparación y sin partidos oficiales previos, por lo que el choque ante O'Higgins marcará el estreno del equipo en el segundo semestre.

BOC UCA_4 Boca perdió tres de los últimos cuatro partidos de la fase de grupos.

Además, existe una situación particular relacionada con la Selección Argentina. Si la Albiceleste alcanza la final del torneo internacional, Leandro Paredes, único futbolista xeneize convocado, tendría tiempos muy ajustados para estar disponible en el partido de ida e incluso podría perderse ese compromiso.

El camino de los argentinos en la Sudamericana

El sorteo realizado en la sede de Conmebol en Luque también definió el cuadro completo de eliminación directa hasta la final del torneo, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

Para Boca, el panorama ya está claro: si elimina a O'Higgins se enfrentará a Recoleta en los octavos de final. Por su parte, River Plate, que avanzó directamente a esa instancia como líder de grupo, espera por el ganador de la serie entre Santa Fe y Caracas.

Los otros representantes argentinos también tienen definido su recorrido. Lanús deberá superar a Cienciano para enfrentarse a Botafogo, mientras que Tigre buscará dejar atrás a Nacional de Uruguay para medirse con City Torque. Además, el cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en una eventual semifinal, siempre que ambos logren avanzar en sus respectivas llaves.

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Todos los partidos de 16avos de final de la Copa Sudamericana

Nacional vs. Tigre Ida: 21 de julio en Montevideo | Vuelta: 28 de julio en Victoria.

Universidad Central de Venezuela vs. Santos Ida: 21 de julio en Caracas | Vuelta: 28 de julio en Santos.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama Ida: 22 de julio en Medellín | Vuelta: 29 de julio en Río de Janeiro.

Lanús vs. Cienciano Ida: 22 de julio en Lanús | Vuelta: 29 de julio en Cusco.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino Ida: 22 de julio en Lima | Vuelta: 29 de julio en Brasil.

Bolívar vs. Grêmio Ida: 23 de julio en La Paz | Vuelta: 30 de julio en Porto Alegre.

Santa Fe vs. Caracas Ida: 23 de julio en Bogotá | Vuelta: 30 de julio en Caracas.

Boca Juniors vs. O'Higgins Ida: 23 de julio en La Bombonera | Vuelta: 30 de julio en Chile.

Así se jugarán los octavos de final