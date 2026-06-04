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Boca ya tiene rival, día y horario para los 16avos de la copa Sudamericana

La Conmebol confirmó días y horarios de los 16avos. Boca enfrentará a O'Higgins y ya conoce su posible camino en octavos.

Boca ya tiene su encuentro en la otra fase de la copa Sudamericana con día y horario confirmado para la serie contra O'Higgins. Conmebol ya hizo oficial la agenda de los duelos de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize que quedó fuera en su grupo en la Libertadores y pasó al segundo certamen continental, Copa Sudamerica se medirá junto al conjunto chileno, que quedó segundo de San Pablo en eL Grupo C.

El primer encuentro se jugará el jueves 23 de julio a las 21:30 en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará el 30 de julio, también a las 21:30, en territorio chileno, aunque todavía resta definir el estadio que albergará el partido.

El equipo azul y oro llegó a esta competencia luego de ocupar el tercer puesto del Grupo D de la Libertadores, una campaña que concluyó con la derrota frente a Universidad Católica en Buenos Aires. Ese encuentro significó además el cierre del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador.

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De esta manera, Boca afrontará la serie apenas unos días después de la final del Mundial de Clubes, prevista para el 19 de julio. La cercanía entre ambos compromisos deja poco margen de preparación y sin partidos oficiales previos, por lo que el choque ante O'Higgins marcará el estreno del equipo en el segundo semestre.

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Boca perdió tres de los últimos cuatro partidos de la fase de grupos.

Boca perdió tres de los últimos cuatro partidos de la fase de grupos.

Además, existe una situación particular relacionada con la Selección Argentina. Si la Albiceleste alcanza la final del torneo internacional, Leandro Paredes, único futbolista xeneize convocado, tendría tiempos muy ajustados para estar disponible en el partido de ida e incluso podría perderse ese compromiso.

El camino de los argentinos en la Sudamericana

El sorteo realizado en la sede de Conmebol en Luque también definió el cuadro completo de eliminación directa hasta la final del torneo, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

Para Boca, el panorama ya está claro: si elimina a O'Higgins se enfrentará a Recoleta en los octavos de final. Por su parte, River Plate, que avanzó directamente a esa instancia como líder de grupo, espera por el ganador de la serie entre Santa Fe y Caracas.

Los otros representantes argentinos también tienen definido su recorrido. Lanús deberá superar a Cienciano para enfrentarse a Botafogo, mientras que Tigre buscará dejar atrás a Nacional de Uruguay para medirse con City Torque. Además, el cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en una eventual semifinal, siempre que ambos logren avanzar en sus respectivas llaves.

Todos los partidos de 16avos de final de la Copa Sudamericana

  • Nacional vs. Tigre

    Ida: 21 de julio en Montevideo | Vuelta: 28 de julio en Victoria.

  • Universidad Central de Venezuela vs. Santos

    Ida: 21 de julio en Caracas | Vuelta: 28 de julio en Santos.

  • Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

    Ida: 22 de julio en Medellín | Vuelta: 29 de julio en Río de Janeiro.

  • Lanús vs. Cienciano

    Ida: 22 de julio en Lanús | Vuelta: 29 de julio en Cusco.

  • Sporting Cristal vs. RB Bragantino

    Ida: 22 de julio en Lima | Vuelta: 29 de julio en Brasil.

  • Bolívar vs. Grêmio

    Ida: 23 de julio en La Paz | Vuelta: 30 de julio en Porto Alegre.

  • Santa Fe vs. Caracas

    Ida: 23 de julio en Bogotá | Vuelta: 30 de julio en Caracas.

  • Boca Juniors vs. O'Higgins

    Ida: 23 de julio en La Bombonera | Vuelta: 30 de julio en Chile.

Así se jugarán los octavos de final

  • Boca Juniors/O'Higgins vs. Recoleta

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Sporting Cristal/RB Bragantino vs. Atlético Mineiro

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Lanús/Cienciano vs. Botafogo

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Independiente Medellín/Vasco da Gama vs. Olimpia

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Santa Fe/Caracas vs. River Plate

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Nacional/Tigre vs. City Torque

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Universidad Central/Santos vs. Macará

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

  • Bolívar/Grêmio vs. San Pablo

    Ida: entre el 11 y el 13 de agosto | Vuelta: entre el 18 y el 20 de agosto.

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