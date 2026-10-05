Chirola Romero valoró el triunfo y remarcó: "Racing está obligado a ganar siempre"

“En este momento, el club me necesita. Estoy trabajando para ayudar a este grupo y vamos a intentar mejorar el rendimiento de todos para que ellos puedan creer que tienen condiciones y que pueden hacerlo mejor“, soltó respecto a su futuro. Y añadió: “Vamos a trabajar para dar vuelta la situación, pero también exigir. Es importante ganar después de un golpe tan duro como el que pasó”.