Chirola Romero valoró el triunfo y remarcó: "Racing está obligado a ganar siempre"

El entrenador interino admitió que "era importante" sumar de a tres ante Estudiantes de Río Cuarto después del golpazo con Boca y contó que exigirán al plantel para "dar vuelta la situación".
Tras el golpazo con Boca en la Copa Argentina y la salida de Juan Pablo Vojvoda, Racing venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba en el estreno del interinato de Sebastián Romero y Luciano Aued. Tras el encuentro, Chirola expresó que "era importante ganar" después de la eliminación con el Xeneize y aseguró que "trabajaremos para dar vuelta la situación" que se encuentra la institución.
“A uno lo preocupa y lo ocupa que nos hagan un gol. Más allá de la campaña que está haciendo, fue un rival duro. En el complemento no tuvimos el juego que sí tuvimos en el primer tiempo. Tenemos que seguir trabajando”, analizó de manera crítica el 2-1 en Córdoba.
Ahora, Racing tendrá una dura seguidilla que será fundamental para sus aspiraciones de clasificar a los playoffs del Clausura y a la Sudamericana 2027: Belgrano, Independiente y River están en el horizonte más cercano. “Ahora tenemos que pensar en lo que viene. Racing está obligado a ganar siempre. Tenemos que volver a intentar ganar los tres puntos”, resaltó el DT interino.
“En este momento, el club me necesita. Estoy trabajando para ayudar a este grupo y vamos a intentar mejorar el rendimiento de todos para que ellos puedan creer que tienen condiciones y que pueden hacerlo mejor“, soltó respecto a su futuro. Y añadió: “Vamos a trabajar para dar vuelta la situación, pero también exigir. Es importante ganar después de un golpe tan duro como el que pasó”.
Video: Racing radio.
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