Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del interinato Chirola-Aued

Tras el golpazo con Boca en Copa Argentina y la salida de Juan Pablo Vojvoda, la Academia superó por 2 a 1 al León del Imperio de visitante y se acercó a los puestos de playoffs del Clausura.
Racing venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba en el inicio del interinato de Chirola Romero y Luciano Aued tras la salida de Juan Pablo Vojvoda después del golpazo con Boca en la Copa Argentina. De esta manera, la Academia se acercó a los puestos de playoffs del Torneo Clausura.
Racing abrió el marcador a los diez minutos con una gran definición de Tomás Conechny dentro del área tras un centro desde la derecha de Ulises Ortegoza. Y, a los 38' de juego, Maravilla puso el 2-0 en el marcador al captar un rebote del arquero rival.
La Academia tuvo un buen primer tiempo, con mucha contundencia, para irse 2-0 arriba al entretiempo. Estudiantes de Río Cuarto consiguió el descuento a través de Mauro Valiente cuando se terminaba el encuentro. El delantero sacó un gran cabezazo después de envío de tiro libre desde la derecha.
Racing logró un triunfo clave para dejar atrás el golpazo con Boca en Copa Argentina y buscar enfocarse en la posibilidad de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Con cinco fechas por jugarse, la Academia quedó doceavo con 11 unidades, a cuatro de Barracas Central, el último que está clasificando a la próxima fase del certamen. Por su parte, Estudiantes (RC) profundizó su mal momento que lo tiene en el fondo de la tabla anual y la de los promedios.
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