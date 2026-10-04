Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del interinato Chirola-Aued

Racing logró un triunfo clave para dejar atrás el golpazo con Boca en Copa Argentina y buscar enfocarse en la posibilidad de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Con cinco fechas por jugarse, la Academia quedó doceavo con 11 unidades, a cuatro de Barracas Central, el último que está clasificando a la próxima fase del certamen. Por su parte, Estudiantes (RC) profundizó su mal momento que lo tiene en el fondo de la tabla anual y la de los promedios.