Primera Nacional: Chacarita venció a Patronato y sueña con la permanencia

Cuando el empate parecía sellado, apareció Mauricio Cuero para marcar el gol de la victoria. El colombiano recibió sobre la derecha después de una combinación cerca del área, aceleró y sacó un fuerte derechazo al primer palo que Alan Sosa no pudo contener. El festejo se produjo en un estadio vacío, debido a la sanción del Aprevide tras los incidentes del clásico frente a Atlanta.