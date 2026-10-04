Primera Nacional: Chacarita venció a Patronato y sueña con la permanencia

El Funebrero se impuso 1 a 0 ante el Patrón con un gol agónico de Mauricio Cuero y quedó a un punto de salir de la zona de descenso a falta de cuatro fechas.
Chacarita derrotó 1-0 a Patronato en San Martín y consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por evitar el descenso en la Primera Nacional. Mauricio Cuero marcó a los 49 minutos del segundo tiempo y desató el festejo agónico del Funebrero, que si bien sigue en zona de descenso llegó a 33 puntos y quedó a uno del propio conjunto entrerriano, cuando quedan 12 unidades en juego.
La victoria tomó todavía más valor porque se dio ante uno de sus rivales directos por la permanencia. El equipo dirigido por Sergio Rondina necesitaba ganar para mantenerse con vida y lo consiguió en un partido cerrado, que durante buena parte de la tarde tuvo pocas situaciones claras. Patronato tampoco logró imponer condiciones y el empate parecía encaminado.
El desarrollo cambió en el tramo final, cuando Joaquín Barolín fue expulsado y dejó a Patronato con diez jugadores, por lo que Chacarita aprovechó la ventaja numérica, adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad. Sin demasiada claridad, el local encontró finalmente el camino para romper el cero.
Cuando el empate parecía sellado, apareció Mauricio Cuero para marcar el gol de la victoria. El colombiano recibió sobre la derecha después de una combinación cerca del área, aceleró y sacó un fuerte derechazo al primer palo que Alan Sosa no pudo contener. El festejo se produjo en un estadio vacío, debido a la sanción del Aprevide tras los incidentes del clásico frente a Atlanta.
Con este resultado, Chacarita quedó a un solo punto de Patronato y todavía depende de sí mismo para intentar salir de la zona de descenso. En la misma jornada, entre otros resultados, Atlanta venció 3-2 a Atlético Rafaela, San Martín de Tucumán superó 1-0 a Gimnasia y Tiro, y Tristán Suárez empató 0-0 con Quilmes; la fecha se cerrará este lunes con Chicago - Deportivo Maipú.
comentar