Jorge Jesus cambió de postura y quiere arreglar el conflicto con Cristiano Ronaldo

El entrenador portugués bajó el tono tras el enfrentamiento con el capitán y aseguró que el conflicto puede solucionarse, mientras la Federación respaldó al delantero.
El conflicto entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo podría llegar a su fin después de que el entrenador de Portugal cambiara su postura y se mostrara dispuesto a conversar con el capitán. El enfrentamiento había puesto en duda la continuidad del delantero con el seleccionado. Ahora, el DT dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo.
La pelea comenzó por la decisión de Jorge Jesús de no contar con Cristiano Ronaldo para el partido ante Noruega por la UEFA Nations League. El delantero, molesto por la situación, dejó la concentración y hasta evaluó la posibilidad de retirarse de la selección. Sin embargo, el entrenador aseguró que se trató de “un malentendido” y consideró que es una situación sencilla de resolver.
“Fue un malentendido y, para mí, es una situación fácil de resolver”, sostuvo Jorge Jesus, quien también aclaró que no guarda rencor contra el atacante. El técnico, de 72 años, señaló además que la decisión final depende de Cristiano Ronaldo y de lo que quiera hacer con su carrera a sus 41 años.
En medio de la disputa, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, respaldó públicamente a Ronaldo. El dirigente definió al delantero como “el mejor jugador de la historia” y sostuvo que sigue siendo un símbolo de la identidad portuguesa, además de destacar que su presencia en el seleccionado está justificada por sus condiciones deportivas.
Proença también intentó bajar la tensión y consideró que el enfrentamiento entre el DT y el capitán fue simplemente un malentendido. “Lo que pasó entre Jorge Jesus y él fue un simple malentendido que tiene que ser resuelto internamente”, afirmó. Con los partidos ya disputados, el dirigente entiende que ahora hay tiempo para que ambas partes se sienten a conversar y encuentren una solución al conflicto.
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