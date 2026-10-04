Jorge Jesus cambió de postura y quiere arreglar el conflicto con Cristiano Ronaldo

La pelea comenzó por la decisión de Jorge Jesús de no contar con Cristiano Ronaldo para el partido ante Noruega por la UEFA Nations League. El delantero, molesto por la situación, dejó la concentración y hasta evaluó la posibilidad de retirarse de la selección. Sin embargo, el entrenador aseguró que se trató de “un malentendido” y consideró que es una situación sencilla de resolver.