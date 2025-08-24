Bruno Zuculini: "Nos falta jugar el torneo con la misma mentalidad que las copas"

“Veníamos de una semana muy linda para todo el club, era un objetivo que teníamos que cumplir. El de la Copa Argentina también lo cumplimos. Pero en el torneo local nos está faltando mantener esa mentalidad que tenemos en las copas”, reconoció Zuculini, quien fue titular ante el Bicho por un traumatismo que tuvo Agustín Almendra.

El volante reconoció que “es algo que también nos viene pasando desde el año pasado”, y transmitió optimismo. “El año pasado -remarcó- clasificamos entre los ocho en las últimas dos o tres fechas, nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos. Ahora no creo que no lo hagamos, seguramente vamos a cumplir ese objetivo”.

Luego, el ex River advirtió: "De acá a la Copa Libertadores (la serie de cuartos ante Vélez arrancará el martes 16 de septiembre) todavía falta mucho. Entonces, tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más de lo que lo estamos haciendo".

Asimismo, el mediocampista aceptó: "Somos nosotros los jugadores los que tenemos que hacernos cargo de que no podemos ganar dos o tres partidos en el torneo argentino".

Por último, el futbolista analizó la caída con Argentinos Juniors en La Paternal: "Hicimos un buen primer tiempo contra un gran equipo. En el segundo, por desajustes nuestros, ellos mantuvieron la ventaja, hicieron su trabajo. Y no lo pudimos dar vuelta".