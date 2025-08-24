Fútbol |

Huracán fue perjudicado, empató con Unión y no pudo alcanzar a Barracas Central

El Globo sufrió una insólita expulsión y el empate del Tate que debió ser anulado por offside en la igualdad 1-1 en Santa Fe que no le permitió llegar a la cima de la Zona A del torneo.

Huracán fue claramente perjudicado ante Unión, empató 1 a 1 en Santa Fe y no pudo alcanzar a Barracas Central en la punta de la Zona A del Torneo Apertura. El Globo sufrió una insólita expulsión de Fabio Pereyra a los 31 minutos del primer tiempo y en el empate del local el anotador, Marcelo Estigarribia, estaba claramente adelantado y el VAR no accionó.

Tras la eliminación en la Copa Sudamericana y en la previa del clásico con San Lorenzo, el equipo comandado por Frank Darío Kudelka era superior a Unión y en los primeros minutos se le negó el gol entre el travesaño y el arquero Matías Tagliamonte. Sin embargo, el Globo sufrió una polémica expulsión a Fabio Pereyra, que le complicó el duelo.

Pereyra recibió dos amarillas en apenas un minuto (la primera por pechearse con Tarragona y la segunda, muy discutible, por trabar contra el delantero) y se fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el equipo de Parque Patricios se hizo fuerte en la adversidad y logró ponerse en ventaja estando 10 vs 11 en Santa Fe.

Hugo Nervo, a los 43 minutos de juego, abrió el marcador para Huracán con un gran cabezazo tras centro de Matko Miljevic y el visitante se fue 1-0 arriba al descanso. Sin embargo, el local salió con otra cara al complemento y a los cinco minutos de esa etapa igualó el encuentro.

Marcelo Estigarribia conectó de cabeza un centro de Mateo del Blanco para mandar el balón a la red. Pero con un pequeño detalle: estaba claramente adelantado aunque ni el árbitro Andrés Merlos ni el VAR tomaron acción, si no que convalidaron el tanto.

De esta manera, en inferioridad numérica y muy caliente por el arbitraje, Huracán hizo lo que pudo para proteger el punto que se terminó llevando para Parque Patricios y que lo dejó con 10 unidades en la Zona A, por detrás del líder Barracas (11). Unión, en tanto, quedó tercero con nueve.

