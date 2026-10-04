Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Avellaneda debuta bajo un interinato tras la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda, mientras el local busca ponerle fin a una racha negativa.
Racing volverá este domingo a las canchas después de la dura eliminación de la Copa Argentina ante Boca y con la reciente salida de Juan Pablo Vojvoda como carga extra. Empezará un nuevo ciclo de esperanza para la dirigencia de Diego Milito y dará el primer paso en su visita a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, desde las 21.30, por la fecha 11 del Torneo Clausura.
Estudiantes de Río Cuarto necesita volver a sumar cuanto antes. El León perdió en sus tres presentaciones más recientes: 2-0 con Sarmiento, 2-1 ante Instituto y 2-1 frente a Belgrano. Con apenas seis unidades, ocupa el último puesto de la Zona B y también afronta una pelea importante por la permanencia en la tabla anual.
El elenco cordobés, conducido por Rubén Darío Forestello, intentará aprovechar su localía para cortar la mala racha y comenzar a escapar de la zona baja. Una victoria le permitiría recuperar terreno en un campeonato en el que todavía tiene margen para reaccionar.
Del otro lado, aparece una Academia que atraviesa un momento de cambios. El equipo de Avellaneda tendrá su primer compromiso después de la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien dejó el cargo luego de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Boca, que se impuso 3-2 en los cuartos de final.
En el Clausura, Racing acumula ocho puntos en diez jornadas. Viene de vencer 3-1 a Sarmiento, aunque anteriormente había caído 2-1 contra Huracán y Atlético Tucumán. Sebastián Romero y Luciano Aued asumieron de manera interina y tendrán la misión de encaminar al equipo.
Además, el conjunto albiceleste carga con una estadística preocupante fuera de casa. Soólo consiguió un punto sobre 12 posibles como visitante en este torneo, producto del empate ante Rosario Central. Las otras tres salidas terminaron en derrotas frente a Argentinos, Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán.
El último festejo fuera de casa, de hecho, quedó bastante atrás. La Academia derrotó 1-0 a Estudiantes en La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura, el 10 de mayo, y avanzó de ronda. Desde entonces pasaron más de cinco meses sin una victoria en condición de visitante.
Con ese antecedente, el duelo en Río Cuarto aparece como una oportunidad para cambiar la tendencia. Racing necesita sumar tanto en el Cilindro como lejos de Avellaneda si pretende meterse en los Play-Off, por lo que el compromiso de este domingo representa una prueba importante para el nuevo ciclo.
Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Juan Antonini; Alejandro Cabrera; Gonzalo González, Tomás González, Gabriel Alanís, Facundo Cobos o Fernando Rodríguez; Ihrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Darío Forestello.
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Adrián Fernández o Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Sebastián Romero.
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