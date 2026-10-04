Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing, por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En el Clausura, Racing acumula ocho puntos en diez jornadas. Viene de vencer 3-1 a Sarmiento, aunque anteriormente había caído 2-1 contra Huracán y Atlético Tucumán. Sebastián Romero y Luciano Aued asumieron de manera interina y tendrán la misión de encaminar al equipo.

Además, el conjunto albiceleste carga con una estadística preocupante fuera de casa. Soólo consiguió un punto sobre 12 posibles como visitante en este torneo, producto del empate ante Rosario Central. Las otras tres salidas terminaron en derrotas frente a Argentinos, Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán.

Vojvoda se fue sin pena ni gloria de Racing.

El último festejo fuera de casa, de hecho, quedó bastante atrás. La Academia derrotó 1-0 a Estudiantes en La Plata por los octavos de final del Torneo Apertura, el 10 de mayo, y avanzó de ronda. Desde entonces pasaron más de cinco meses sin una victoria en condición de visitante.

Con ese antecedente, el duelo en Río Cuarto aparece como una oportunidad para cambiar la tendencia. Racing necesita sumar tanto en el Cilindro como lejos de Avellaneda si pretende meterse en los Play-Off, por lo que el compromiso de este domingo representa una prueba importante para el nuevo ciclo.

El probable once de Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing, por el Torneo Clausura

Agustín Lastra; Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Juan Antonini; Alejandro Cabrera; Gonzalo González, Tomás González, Gabriel Alanís, Facundo Cobos o Fernando Rodríguez; Ihrahim Hesar y Mauro Valiente. DT: Rubén Darío Forestello.

El probable once de Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Adrián Fernández o Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Sebastián Romero.

Los datos principales del partido