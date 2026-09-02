La Selección Argentina jugará en el país tras el Mundial y el adiós de Messi

La AFA tiene decidido organizar dos o tres amistosos con rivales a confirmar en el país en la próxima ventana internacional, que será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.
Atención: la Selección Argentina jugará en el país tras ser subcampeón en el Mundial 2026 y el adiós de Lionel Messi al combinado nacional después de 21 años de representar como nadie el escudo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos o tres amistosos en diferentes provincias en la próxima ventana internacional que será del 21 de septiembre al 6 de octubre.
Si bien todavía no hay confirmación oficial, existen negociaciones avanzadas para que las sedes sean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Hasta el momento tampoco hubo indicios concretos sobre los rivales con los que se podría medir el combinado nacional.
En medio de la organización de los partidos se aguarda una definición para conocer si las sanciones impuestas por la FIFA, a raíz de los incidentes en la final del Mundial, aplican para encuentros amistosos o solo oficiales. Es que además de las suspensiones a futbolistas hay restricciones de aforo.
En algún momento se especuló con realizar una gira por China, pero la determinación tomada por Messi de no jugar más con la Selección Argentina descartó cualquier oportunidad de ese estilo. La Albiceleste saldrá a la cancha ya sin la Pulga y por primera vez después de la Copa del Mundo.
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