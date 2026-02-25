Champions League: Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a octavos de final

Tras ganar 1 a 0 en la ida que estuvo marcada por el escándalo de supuesto racismo, el equipo español venció 2 a 1 al conjunto portugués en el Bernabéu y avanzó a la siguiente instancia del certamen.
Tras ganar 1 a 0 en la ida que estuvo marcada por el escándalo de supuesto racismo, Real Madrid venció 2 a 1 a Benfica en el estadio Santiago Bernabéu y se clasificó a los octavos de final de la Champions League. Gianluca Prestianni, volante argentino del conjunto portugués, no pudo jugar la vuelta por una sanción provisoria de la UEFA mientras investiga la denuncia de racismo que le hizo Vinicius.
El equipo portugués se puso en ventaja con un gol de Rafa Silva, empató la serie y metió de presión al local. Sin embargo, el Madrid respondió antes del descanso con un tanto de Aurélien Tchouaméni, que igualó el encuentro y volvió a inclinar la eliminatoria a favor de la potencia europea.
Y, en el complemento, Vinicius Júnior marcó el 2-1 definitivo y selló la clasificación. En Benfica fue titular Nicolás Otamendi e ingresó Enzo Barrenechea, mientras que Franco Mastantuono, quien está teniendo un rol secundario, sumó algunos minutos para el conjunto español.
En Italia, Juventus quedó eliminada pese a derrotar 3-0 a Galatasaray en los 90 minutos. La serie, condicionada por el 5-2 en la ida, se estiró al alargue, donde el equipo turco aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Lloyd Kelly y sentenció la clasificación con goles de Victor Osimhen y Baris Yilmaz. Manuel Locatelli, Federico Gatti y Weston McKennie habían alimentado la ilusión local.
Atalanta, por su parte, revirtió el 0-2 sufrido en Alemania y goleó 4-1 a Borussia Dortmund para avanzar a los octavos. Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic y Lazar Samardzic marcaron para el conjunto italiano, que aprovechó además la expulsión de Ramy Bensebaini en el segundo tiempo.
En Francia, PSG empató 2-2 con Mónaco y aseguró su lugar en la siguiente ronda gracias a la ventaja obtenida en la ida. Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia anotaron para el equipo parisino, mientras que Maghnes Akliouche y Jordan Teze marcaron para el conjunto monegasco en una serie que se resolvió con sufrimiento hasta el final.
