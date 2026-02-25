Champions League: Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a octavos de final

El equipo portugués se puso en ventaja con un gol de Rafa Silva, empató la serie y metió de presión al local. Sin embargo, el Madrid respondió antes del descanso con un tanto de Aurélien Tchouaméni, que igualó el encuentro y volvió a inclinar la eliminatoria a favor de la potencia europea.

Y, en el complemento, Vinicius Júnior marcó el 2-1 definitivo y selló la clasificación. En Benfica fue titular Nicolás Otamendi e ingresó Enzo Barrenechea, mientras que Franco Mastantuono, quien está teniendo un rol secundario, sumó algunos minutos para el conjunto español.

El resumen del triunfo y clasificación de Real Madrid

Los otros partidos de la jornada de este miércoles

En Italia, Juventus quedó eliminada pese a derrotar 3-0 a Galatasaray en los 90 minutos. La serie, condicionada por el 5-2 en la ida, se estiró al alargue, donde el equipo turco aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Lloyd Kelly y sentenció la clasificación con goles de Victor Osimhen y Baris Yilmaz. Manuel Locatelli, Federico Gatti y Weston McKennie habían alimentado la ilusión local.

Atalanta, por su parte, revirtió el 0-2 sufrido en Alemania y goleó 4-1 a Borussia Dortmund para avanzar a los octavos. Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic y Lazar Samardzic marcaron para el conjunto italiano, que aprovechó además la expulsión de Ramy Bensebaini en el segundo tiempo.

En Francia, PSG empató 2-2 con Mónaco y aseguró su lugar en la siguiente ronda gracias a la ventaja obtenida en la ida. Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia anotaron para el equipo parisino, mientras que Maghnes Akliouche y Jordan Teze marcaron para el conjunto monegasco en una serie que se resolvió con sufrimiento hasta el final.

Todos los clasificados a octavos de final