Cienciano sorprendió a Lanús: lo goleó 4-0 y eliminó de la Copa Sudamericana

El conjunto peruano remontó la serie con una actuación arrolladora en la altura de Cusco, avanzó a los octavos de final y dejó sin respuestas al Granate, que había ganado la ida por dos goles.
Lanús quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras sufrir una contundente derrota por 4-0 frente a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a más de 3000 metros de altura. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a Perú con la ventaja de dos goles obtenida en el partido de ida, pero fue ampliamente superado por el conjunto local, que dio vuelta la serie y se clasificó a los octavos de final, donde enfrentará a Botafogo.
El Granate comenzó con una situación clara para abrir el marcador, pero enseguida el desarrollo cambió por completo: a los siete minutos, Carlos Garcés aprovechó una desafortunada acción dentro del área para marcar el 1-0 y descontar en la serie. Desde entonces, Cienciano dominó el juego y volvió a golpear antes del descanso con un golazo de Hohberg desde afuera del área y otro tanto de Garcés de cabeza en tiempo de descuento, para irse al entretiempo con un 3-0 que daba vuelta la eliminatoria.
En el complemento, Pellegrino intentó modificar el trámite con cambios desde el inicio, pero Lanús nunca encontró claridad para inquietar al arquero rival. Aunque adelantó sus líneas y tuvo una oportunidad con un cabezazo de Allan Wlk, el conjunto argentino siguió mostrando dificultades para generar peligro y quedó expuesto cada vez que Cienciano aceleró en ataque.
Ya en tiempo de descuento, el equipo peruano selló la goleada con un contraataque que terminó con la definición de Hohberg para el 4-0 definitivo. Cienciano completó una remontada contundente para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Lanús cerró una de sus actuaciones más flojas del año y se despidió prematuramente del certamen continental.
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