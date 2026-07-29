Cienciano sorprendió a Lanús: lo goleó 4-0 y eliminó de la Copa Sudamericana

El Granate comenzó con una situación clara para abrir el marcador, pero enseguida el desarrollo cambió por completo: a los siete minutos, Carlos Garcés aprovechó una desafortunada acción dentro del área para marcar el 1-0 y descontar en la serie. Desde entonces, Cienciano dominó el juego y volvió a golpear antes del descanso con un golazo de Hohberg desde afuera del área y otro tanto de Garcés de cabeza en tiempo de descuento, para irse al entretiempo con un 3-0 que daba vuelta la eliminatoria.