Cómo está Nico Paz: su evolución, un mensaje alentador en redes y el llamado a Buendía

De todos modos, la Selección ya activó un plan alternativo por precaución. En las últimas horas, Emiliano Buendía recibió un llamado desde el cuerpo técnico para que continúe entrenándose y no se tome vacaciones. El volante de Aston Villa, que integró la prelista de 55 futbolistas pero quedó fuera de la convocatoria final, fue informado de que podría ser citado si se produce alguna baja de último momento entre los 26 seleccionados.

buendia emiliano Emiliano Buendia sería el jugador Nº 27 en caso de una baja de último momento.

La posibilidad de una modificación en la nómina sigue abierta porque Scaloni pretende esperar hasta último momento antes de tomar una determinación, tal como ocurrió en Qatar 2022 con los casos de Nico González y Joaquín Correa. El entrenador evaluará durante estos días la condición física de todos los convocados para determinar si están preparados para afrontar una competencia exigente, con partidos muy seguidos y poco margen para recuperaciones durante el torneo.

Por ahora, sin embargo, el escenario es alentador para Paz. En la Selección sostienen que no existe una alarma médica y que la recuperación avanza según lo esperado. Mientras tanto, Buendía permanece atento ante cualquier eventualidad, aunque la prioridad sigue siendo que el joven mediocampista complete su puesta a punto y pueda formar parte del plantel que buscará defender el título mundial en Norteamérica.