Cómo está Nico Paz: su evolución, un mensaje alentador en redes y el llamado a Buendía

El volante continúa con un tratamiento especial por una molestia en la rodilla izquierda, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantiene el optimismo de cara al estreno ante Argelia.
Nico Paz sigue siendo el futbolista cuya evolución física más atención genera en la Selección Argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. El mediocampista de Como arrastra una lesión ósea leve en la rodilla izquierda y todavía trabaja de manera diferenciada, aunque en el cuerpo técnico no consideran que su presencia en la Copa del Mundo esté en riesgo. La expectativa es que pueda sumarse progresivamente a los entrenamientos grupales una vez superado el amistoso frente a Honduras y llegar en condiciones al debut del 16 de junio ante Argelia.
Mientras varios de los futbolistas que llegaron con molestias físicas ya recibieron el alta médica, Paz continúa realizando un tratamiento específico para acelerar su recuperación. Pese a que todavía siente algunas molestias, en la Selección entienden que los tiempos de recuperación evolucionan dentro de lo previsto y consideran que se trata de un jugador importante para el esquema de Lionel Scaloni. Por eso, la idea es seguir de cerca su respuesta física durante los próximos días antes de tomar cualquier decisión definitiva.
En medio de las versiones que hablaban de una posible salida de la lista mundialista, el propio jugador buscó llevar tranquilidad con un mensaje publicado en sus redes sociales. “Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar”, escribió junto a una imagen de uno de sus trabajos físicos. La publicación fue interpretada como una señal positiva tanto por los hinchas como por el cuerpo técnico, que comparte el optimismo respecto de su evolución y espera contar con él durante la competencia.
De todos modos, la Selección ya activó un plan alternativo por precaución. En las últimas horas, Emiliano Buendía recibió un llamado desde el cuerpo técnico para que continúe entrenándose y no se tome vacaciones. El volante de Aston Villa, que integró la prelista de 55 futbolistas pero quedó fuera de la convocatoria final, fue informado de que podría ser citado si se produce alguna baja de último momento entre los 26 seleccionados.
La posibilidad de una modificación en la nómina sigue abierta porque Scaloni pretende esperar hasta último momento antes de tomar una determinación, tal como ocurrió en Qatar 2022 con los casos de Nico González y Joaquín Correa. El entrenador evaluará durante estos días la condición física de todos los convocados para determinar si están preparados para afrontar una competencia exigente, con partidos muy seguidos y poco margen para recuperaciones durante el torneo.
Por ahora, sin embargo, el escenario es alentador para Paz. En la Selección sostienen que no existe una alarma médica y que la recuperación avanza según lo esperado. Mientras tanto, Buendía permanece atento ante cualquier eventualidad, aunque la prioridad sigue siendo que el joven mediocampista complete su puesta a punto y pueda formar parte del plantel que buscará defender el título mundial en Norteamérica.
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