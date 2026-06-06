Sin Messi y con varios debuts, Argentina le ganó a Honduras con comodidad

Argentina volvió a lucir su identidad de juego de toques cortos y movimientos constantes con la búsqueda de dominar absolutamente a su rival frente a un humilde rival que no clasificó a la Copa del Mundo y ya empieza la renovación del equipo con el objetivo de ser más competitivo para volver a la máxima cita.

Una noche redonda para Scaloni: el equipo cumplió en la cancha, logró el triunfo y principalmente todos salieron en óptimas condiciones físicas. Además, logró poner a cuatro hombres con proyección a futuro como Santiago Beltrán, Tomás Aranda (sacó un buen disparo que exigió la respuesta del arquero rival y tiró un córner venenoso), Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas para que tuvieran su estreno en la Selección Argentina.

El resumen del triunfo de Argentina a Honduras