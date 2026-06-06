Sin Messi y con varios debuts, Argentina le ganó a Honduras con comodidad

La Scaloneta venció 2 a 0 a los hondureños con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Leo se quedó en el banco y Beltrán, Aranda, Capaldo y Freitas tuvieron su estreno.
Argentina venció 2 a 0 a Honduras en Texas en su anteúltimo amistoso de cara a la Copa del Mundo. Lautaro Martínez y Giuliano Simeone marcaron los goles. Lionel Messi no sumó minutos y Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas tuvieron su estreno en la Albiceleste.
Argentina se encontró un entusiasta Honduras al que le cortó la motivación a los 33 minutos de juego con el gol de penal de Lautaro Martínez para abrir el marcador tras una supuesta falta sobre Nicolás Tagliafico dentro del área. Un golcito para acrecentar la confianza del Toro que llega a este Mundial 2026 en óptimas condiciones físicas y busca tener su revancha personal después de no arribar de la mejor manera a Qatar 2022.
Con este tanto, Argentina se fue 1 a 0 arriba al descanso. Edrick Menjívar, arquero de Honduras, se lució en un par de ocasiones durante estos 45 minutos para que la diferencia no fuese mayor. Giuliano Simeone, Giovanni Lo Celso y el propio Lautaro fueron los argentinos que protagonizaron estas situaciones claras.
De todas maneras, Argentina encontró el 2-0 antes de los diez minutos del complemento con una buena jugada colectiva que terminó en asistencia de taco del Toro y gol de Giuliano Simeone. Luego, con mucha tranquilidad, buscó el tercero que no cayó de casualidad.
Argentina volvió a lucir su identidad de juego de toques cortos y movimientos constantes con la búsqueda de dominar absolutamente a su rival frente a un humilde rival que no clasificó a la Copa del Mundo y ya empieza la renovación del equipo con el objetivo de ser más competitivo para volver a la máxima cita.
Una noche redonda para Scaloni: el equipo cumplió en la cancha, logró el triunfo y principalmente todos salieron en óptimas condiciones físicas. Además, logró poner a cuatro hombres con proyección a futuro como Santiago Beltrán, Tomás Aranda (sacó un buen disparo que exigió la respuesta del arquero rival y tiró un córner venenoso), Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas para que tuvieran su estreno en la Selección Argentina.
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