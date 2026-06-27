Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos, el equipo de Argentina ante Jordania

Lionel Scaloni confirmó la alineación titular con varias novedades para cerrar el Grupo J desde las 23 contra el equipo asiático en Dallas. ¡Vamos Selección!
Lionel Scaloni confirmó el equipo de Argentina para enfrentar este sábado, desde las 23, a Jordania en el cierre de su participación en el Grupo J del Mundial. Sin Lionel Messi de entrada, como había avisado este viernes en conferencia de prensa, el 11 tiene varias novedades.
El entrenador apostó por un equipo alternativo con futbolistas que tienen pocos minutos o ninguno en esta Copa del Mundo. De esta manera, el técnico le dará descanso a varios de cara al duelo del viernes con Cabo Verde por los 16avos de final de la máxima cita y también observará el rendimiento en partido de sus alternativas.
Dibu Martínez, quien mantuvo la valla invicta contra Argelia y Austria, seguirá siendo el arquero. Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico formarán la defensa. El hijo del Cholo tendrá su debut como titular en un Mundial y lo hará llamativamente como lateral derecho. Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Exequiel Palacios estarán en el mediocampo, Nico Paz como enganche y doble nueve integrado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Dibu Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Palacios, Paredes, Lo Celso; Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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