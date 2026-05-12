Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

El dolor también se hizo sentir desde la conducción de la liga. El comisionado Adam Silver lamentó la noticia con un mensaje oficial: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

Mientras no hay información oficial sobre lo ocurrido, medios estadounidenses comenzaron a difundir detalles preliminares de la investigación. Según TMZ, las autoridades analizan una posible sobredosis tras hallar “parafernalia de drogas” en la vivienda donde se encontraba el jugador el lunes. Además, NBC 4 informó que personal de emergencias acudió al lugar cerca de las 17 y, al arribar, los paramédicos constataron el fallecimiento.

En paralelo, también trascendieron antecedentes judiciales recientes del ala pivote. De acuerdo con The Athletic, en abril había sido arrestado en Arkansas y enfrentaba cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a alta velocidad.

Más allá de las circunstancias de su muerte, Clarke dejó una huella importante en Memphis. Elegido en la primera ronda del Draft 2019, disputó las siete temporadas de su carrera en la franquicia, con un total de 309 partidos y promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes. Las lesiones limitaron su participación en el último tiempo.