Atlético Madrid goleó al Real Betis y se metió en semifinales de la Copa del Rey

La apertura del marcador llegó rápido, a los 12 minutos, cuando David Hancko anotó de cabeza tras un córner ejecutado por Koke. Después, con posesiones largas, asociaciones precisas y ataques directos a la espalda de la defensa, Atlético amplió la diferencia antes del descanso con los tantos de Giuliano Simeone y Ademola Lookman, que celebró su primera titularidad con gol.

En el complemento, el desarrollo no cambió. Antoine Griezmann aprovechó una asistencia de Lookman para marcar el cuarto y confirmar la superioridad visitante, y con el partido resuelto, el Atlético no levantó el pie del acelerador y Thiago Almada cerró la goleada con el quinto tanto, coronando una noche sin fisuras.

Con esta victoria, el equipo del Cholo Simeone se metió entre los cuatro mejores del torneo y reafirmó su candidatura en la Copa del Rey, aguardando por el sorteo para determinar si enfrentará a Ath. Bilbao, Real Sociedad o Barcelona.