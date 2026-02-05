Fútbol |

Atlético Madrid goleó al Real Betis y se metió en semifinales de la Copa del Rey

Con una actuación colectiva de alto nivel, el equipo de Diego Simeone se impuso por 5 a 0 de visitante con goles de Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann y Thiago Almada y selló su clasificación.

Atlético de Madrid aplastó por 5 a 0 al Real Betis de visitante para asegurar su lugar en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto rojiblanco resolvió el cruce de cuartos de final con autoridad, eficacia ofensiva y dominio absoluto, en un partido que quedó encaminado desde el primer tiempo.

La apertura del marcador llegó rápido, a los 12 minutos, cuando David Hancko anotó de cabeza tras un córner ejecutado por Koke. Después, con posesiones largas, asociaciones precisas y ataques directos a la espalda de la defensa, Atlético amplió la diferencia antes del descanso con los tantos de Giuliano Simeone y Ademola Lookman, que celebró su primera titularidad con gol.

Embed

ADEMÁS: Barcelona o Real Madrid: ¿cuál será el destino del Cuti Romero post Mundial?

En el complemento, el desarrollo no cambió. Antoine Griezmann aprovechó una asistencia de Lookman para marcar el cuarto y confirmar la superioridad visitante, y con el partido resuelto, el Atlético no levantó el pie del acelerador y Thiago Almada cerró la goleada con el quinto tanto, coronando una noche sin fisuras.

Con esta victoria, el equipo del Cholo Simeone se metió entre los cuatro mejores del torneo y reafirmó su candidatura en la Copa del Rey, aguardando por el sorteo para determinar si enfrentará a Ath. Bilbao, Real Sociedad o Barcelona.

ADEMÁS: El futuro de Cristiano Ronaldo: la movida de los hinchas de River y la señal del portugués

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados