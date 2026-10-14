River no pudo con Sarmiento y salió de los puestos de playoffs del Torneo Clausura

De todas maneras, Montiel conseguiría el 1-1 a los 26' con un control y definición de centrodelantero al picar al área y recibió un pase mágico de Almada. Después, Ponzio metió a los juveniles Francisco Ortega y Lautaro Pereyra y fueron protagonistas de los ataques del visitante que estuvo muy cerca de encontrar el gol del triunfo en Junín, pero no pudo por falta de precisión en los pases en los últimos metros y en la definición.

Con este empate, River quedó noveno en la Zona B del Torneo Clausura con 17 puntos, a uno de Barracas e Independiente Rivadavia, los últimos que están sacando boleto a la próxima instancia. Correrá de atrás en la pelea en el tramo final donde tendrá un fuerte fixture enfrentando a Belgrano en Córdoba, Racing en el Monumental y Boca en La Bombonera, sumado a Aldosivi. Y en la anual quedó a cinco de la zona de Copa Libertadores.

El resumen del partido