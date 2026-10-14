River no pudo con Sarmiento y salió de los puestos de playoffs del Torneo Clausura

El Millonario empató 1 a 1 con el Verde en Junín y quedó noveno en la Zona B a cuatro jornadas de la definición de los clasificados para la próxima fase del certamen.
River no pudo con Sarmiento al igualar 1 a 1 en Junín y salió de los puestos de playoffs en el tramo final de la fase regular del Torneo Clausura. Julián Contrera abrió el marcador a los 15 minutos de juego y Gonzalo Montiel anotó el empate a los 26' del complemento después de que Sebastián Zunino le anulara otro gol por una mano de Fausto Vera, quien asistía al defensor, observada en la pantalla del VAR.
El Millonario, que pidió reprogramar el partido de la fecha 11 porque no tendría a sus figuras por convocatorias en la Selección e invitaciones a la despedida de Messi, no pudo con todo el plantel a disposición frente a un combativo Sarmiento, que le jugó de igual a igual, con un gran esfuerzo colectivo físico y de concentración para marcajes individuales efectivos acompañados de buenos ataques.
Sarmiento abrió el marcador a los 15 minutos de juego con una jugada iniciada de un lateral, en un lanzamiento desde la banda que no pudo ser cortado que fue continuado por un centrazo de Junior Marabel que Julián Contrera aprovechó para definir de primera y superar la resistencia de Santiago Beltrán. El visitante no logró hacer pie en el primer tiempo debido a la estrategia y ejecución del local que no lo dejó fluir su juego y fue convencido a golpear...
Y, al minuto del complemento, Santiago Salles no liquidó la historia por una atajada a puro reflejo de Beltrán. El arquero dejó vivo a River y el visitante empezó a pisar fuerte en Junín frente al desgaste del local por el esfuerzo en los primeros 45 minutos. De hecho, Montiel marcaba a los 14' del complemento tras un centro de Fausto Vera pero Zunino fue llamado por el VAR, observó un finísimo roce en la mano del volante en la jugada y anuló el tanto.
De todas maneras, Montiel conseguiría el 1-1 a los 26' con un control y definición de centrodelantero al picar al área y recibió un pase mágico de Almada. Después, Ponzio metió a los juveniles Francisco Ortega y Lautaro Pereyra y fueron protagonistas de los ataques del visitante que estuvo muy cerca de encontrar el gol del triunfo en Junín, pero no pudo por falta de precisión en los pases en los últimos metros y en la definición.
Con este empate, River quedó noveno en la Zona B del Torneo Clausura con 17 puntos, a uno de Barracas e Independiente Rivadavia, los últimos que están sacando boleto a la próxima instancia. Correrá de atrás en la pelea en el tramo final donde tendrá un fuerte fixture enfrentando a Belgrano en Córdoba, Racing en el Monumental y Boca en La Bombonera, sumado a Aldosivi. Y en la anual quedó a cinco de la zona de Copa Libertadores.
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