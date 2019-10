La crisis social que atraviesa el país trasandino es de extrema delicadeza y la asociación de fútbol ya suspendió el torneo local, la Federación Sudamericana de Básquet el Sub 17 y la Conmebol de Futsal. La Libertadores, todavía en Santiago

El estallido social que se vive en las calles de Chile determinó el aplazo de una buena cantidad de torneos deportivos: la Asociación Nacional de Fútbol de Profesional (ANFC) anunció que no habrá competencia el fin de semana, la Confederación Sudamericana de Basquet aplazó el Sub 17 que se desarrollaría en Santiago y la Conmebol hizo lo propio con el campeonato de futsal que se jugaría desde el miércoles a 500 kilómetros de la capital chilena. Sin embargo, la final de la Copa Libertadores, aún no ha sido modificada ni en tiempo ni espacio.