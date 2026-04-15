Copa Sudamericana: Racing perdió con Botafogo en el Cilindro y quedó tercero en su grupo

Y, sobre el final del primer tiempo, Botafogo se lo dio vuelta: el argentino Alexander Barboza despejó en el área visitante con un pase largo profundo digno de fútbol europeo para dejar mano a mano a Júnior Santos, quien se llevó el balón y definió con certeza para superar al arquero con pasado en la Selección Argentina. La defensa local quedó muy mal parada y no pudo frenar al atacante rival.

Racing encontró la igualdad promediando el complemento con un buen ataque: pase largo de Nazareno Colombo, control de pecho y pase al medio de Ezequiel Cannavo y aparición de Maravilla Martínez en el centro del área. Sin embargo, Botafogo le dio un cachetazo a Racing en el tiempo de descuento aprovechando la siesta que se pegó la defensa local en un lateral ofensivo en contra que derivó en un desborde y toque al medio para Danilo, quien hizo el 3-2 final.