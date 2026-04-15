Copa Sudamericana: Racing perdió con Botafogo en el Cilindro y quedó tercero en su grupo

El equipo de Gustavo Costas cayó 3 a 2 con el Fogao de local debido a muchos errores defensivos y está afuera de la zona de clasificación de su grupo en el certamen copero.
Racing perdió 3 a 2 con Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la segunda jornada del Grupo E. El equipo de Gustavo Costas, que venía de los golpazos de caer con Independiente y River por el torneo, pagó caro sus errores defensivos y quedó tercero en su grupo, estando afuera de la zona de clasificación.
La Academia sufrió otro golpazo en un Cilindro a puertas cerradas debido a la sanción de Conmebol. El motivo fue el uso de pirotecnia en el recibimiento en la semifinal de vuelta con Flamengo por la Copa Libertadores 2025. Tendrá que volver a ser local sin gente durante dos fechas y otra ocasión con mitad del aforo.
Racing, que terminó con caras largas, comenzó de la mejor manera el partido: Santiago Sosa puso el 1 a 0 en el marcador de cabeza a los cuatro minutos de juego después de un tiro libre donde Neto salió mal. Sin embargo, la alegría al local le duró un rato nomás.
Arthur Cabral, a los 22 minutos, estampó el 1-1 en el marcador con una buena definición frente a Facundo Cambeses, después de quedar mano a mano de manera insólita: Nazareno Colombo lo anticipó pero su cabezazo rebotó en el botín de Santiago Sosa y le quedó en los pies del futbolista del club brasilero ya sin su marca.
Y, sobre el final del primer tiempo, Botafogo se lo dio vuelta: el argentino Alexander Barboza despejó en el área visitante con un pase largo profundo digno de fútbol europeo para dejar mano a mano a Júnior Santos, quien se llevó el balón y definió con certeza para superar al arquero con pasado en la Selección Argentina. La defensa local quedó muy mal parada y no pudo frenar al atacante rival.
Racing encontró la igualdad promediando el complemento con un buen ataque: pase largo de Nazareno Colombo, control de pecho y pase al medio de Ezequiel Cannavo y aparición de Maravilla Martínez en el centro del área. Sin embargo, Botafogo le dio un cachetazo a Racing en el tiempo de descuento aprovechando la siesta que se pegó la defensa local en un lateral ofensivo en contra que derivó en un desborde y toque al medio para Danilo, quien hizo el 3-2 final.
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