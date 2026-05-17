Ricardo Zielinski picanteó a River: "Es una final que nos trae buenos recuerdos"

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En cuanto a la significancia de este logro, la primera definición para el Pirata en la máxima categoría, el entrenador celebró la chance de poder bordar la primera estrella en la historia del club. “Volvimos para esto. Los chicos se rompieron el alma. Se lo dedicamos a todas las familias de todos nosotros, a los que nos apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final. Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo bárbaro, se rompen el alma, se ayudan. Hay comunión con la gente, sentimos todo el apoyo de la gente en general", valoró.

Belgrano buscará su primera estrella con River en el Mario Alberto Kempes con el morbo de la Promoción sobrevolando y, después de esa oración picante, el entrenador trató de no meterse en la polémica: "Hoy quiero hablar de este partido, la clasificación a la final. No tenés la posibilidad de elegir el rival, nos gusta jugar buenos partidos".

"Será un partido lindo, vibrante y fundamentalmente parejo como todos en el fútbol argentino. Me parece que es un partido importante, eso de darle título no voy con eso, soy más simple. Es un partido importante, que estamos esperando hace mucho tiempo y esperamos darle una alegría a la gente".

La conferencia de prensa de Ricardo Zielinski tras el pase a la final