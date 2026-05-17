Ricardo Zielinski picanteó a River: "Es una final que nos trae buenos recuerdos"

El entrenador de Belgrano destacó la histórica clasificación al partido decisivo del Torneo Apertura y palpitó el cruce del morbo por el trofeo con el club de Núñez.
Belgrano venció a Argentinos Juniors en una increíble tanda de penales después de empatar 1 a 1 en La Paternal con un gol agónico a los 94 minutos y jugará por el trofeo del Torneo Apertura contra River. "Es una final que nos trae buenos recuerdos", empezó Ricardo Zielinski a palpitar el duelo con el morbo por la Promoción de 2011.
“Nunca nos damos por vencidos. Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres. Fuimos en contra de un montón de cosas que la verdad que para alguno que está tratando de sacar esto adelante te jode un poco", inició el Ruso en conferencia de prensa.
"Me da la impresión de que el equipo siempre ha demostrado personalidad, sentido de pertenencia y una fuerza que está cerca siempre de la gente. No tenía ninguna duda de que íbamos a pelearlo. Estuvimos a la altura del partido. Por fin nos tocó a nosotros. Nosotros con la Copa Argentina (quedaron afuera con Argentinos en semis de la última edición) teníamos una espina clavada porque me pareció que no fue penal y hubiéramos ido a los penales”, completó.
En cuanto a la significancia de este logro, la primera definición para el Pirata en la máxima categoría, el entrenador celebró la chance de poder bordar la primera estrella en la historia del club. “Volvimos para esto. Los chicos se rompieron el alma. Se lo dedicamos a todas las familias de todos nosotros, a los que nos apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final. Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo bárbaro, se rompen el alma, se ayudan. Hay comunión con la gente, sentimos todo el apoyo de la gente en general", valoró.
Belgrano buscará su primera estrella con River en el Mario Alberto Kempes con el morbo de la Promoción sobrevolando y, después de esa oración picante, el entrenador trató de no meterse en la polémica: "Hoy quiero hablar de este partido, la clasificación a la final. No tenés la posibilidad de elegir el rival, nos gusta jugar buenos partidos".
"Será un partido lindo, vibrante y fundamentalmente parejo como todos en el fútbol argentino. Me parece que es un partido importante, eso de darle título no voy con eso, soy más simple. Es un partido importante, que estamos esperando hace mucho tiempo y esperamos darle una alegría a la gente".
comentar