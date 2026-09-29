River prepara una renovación del plantel: quiénes podrían irse en diciembre

Durante el último mercado, River rechazó una propuesta del Al-Sadd de Qatar y también recibió el interés del Genoa italiano, que había presentado una oferta para comprar su pase. Finalmente, el club y el propio futbolista decidieron que continuara en el plantel, con la intención de que pudiera recuperar su nivel. Sin embargo, si no logra revertir su presente, una salida mediante una transferencia aparece como una posibilidad concreta para fin de año.

El penal de Martínez Quarta en la eliminación de River de la Copa

¡MARTÍNEZ QUARTA LA TIRÓ POR ARRIBA!



El defensor agarró la pelota muy abajo y desperdició su penal.



La serie está: River 4-4 Independiente Santa Fe.



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Por otro lado, Lautaro Rivero perdió terreno y podría buscar un nuevo destino para relanzar su carrera. El defensor de 22 años había generado grandes expectativas, pero quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. Semanas atrás, River recibió una oferta cercana a los 5 millones de dólares del Al-Shabab Al-Ahli de Dubái, mientras que Gremio había sondeado la posibilidad de incorporarlo a préstamo. La dirigencia pretende que salga mediante una venta y, ante la falta de continuidad, ambas partes podrían evaluar una transferencia en diciembre.

Fausto Vera y Ezequiel Centurión completan la lista, aunque sus situaciones son diferentes. El volante está a préstamo desde Atlético Mineiro hasta diciembre y tiene una opción de compra de 4 millones de dólares, pero River todavía no avanzó formalmente para adquirir su pase y su continuidad está bajo análisis.

Centurión, en cambio, volvió de su cesión en Independiente Rivadavia para pelear por el arco, pero una lesión y la aparición de Beltrán lo dejaron sin minutos en Primera durante 2026. El club buscaría renovarle el contrato, aunque la decisión también dependerá de si el arquero prefiere quedarse o salir en busca de continuidad.