River prepara una renovación del plantel: quiénes podrían irse en diciembre

Entre posibles ofertas del exterior, jugadores que perdieron terreno y contratos próximos a vencer, la dirigencia deberá resolver cinco situaciones que marcarán la planificación del plantel para 2027.
River empieza a planificar la renovación de su plantel para 2027, con cinco futbolistas cuyos futuros podrían definirse durante el próximo mercado de pases. Aunque el equipo todavía tiene objetivos por cumplir en el Torneo Clausura, la dirigencia ya debe evaluar distintas situaciones en Núñez: desde posibles ofertas del exterior hasta jugadores que buscan continuidad y contratos que están cerca de vencer.
Santiago Beltrán es uno de los casos que River pretende resolver antes de fin de año. El arquero de 21 años tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero sus grandes actuaciones y su presencia en la Selección Argentina lo pusieron en la vidriera internacional. En Núñez consideran que podría despertar el interés de clubes europeos durante el verano, por lo que la posibilidad de una oferta importante está sobre la mesa.
Ante ese escenario, la intención de River es extender el vínculo de Beltrán y mejorarle sustancialmente el salario. La dirigencia quiere garantizar que una eventual salida se concrete mediante una transferencia y no descarta que el arquero pueda ser protagonista del próximo mercado. No hay certezas sobre quién ocupará el puesto en 2027.
Lucas Martínez Quarta también podría dejar Núñez en diciembre, después de un semestre complicado en el que quedó marcado por sus errores ante Independiente Santa Fe, en la eliminación de la Copa Sudamericana. En aquel partido cometió el penal que permitió el empate del conjunto colombiano y luego falló su remate en la definición. El defensor ya venía siendo cuestionado por sus actuaciones y no logró revertir del todo esa imagen en los partidos posteriores.
Durante el último mercado, River rechazó una propuesta del Al-Sadd de Qatar y también recibió el interés del Genoa italiano, que había presentado una oferta para comprar su pase. Finalmente, el club y el propio futbolista decidieron que continuara en el plantel, con la intención de que pudiera recuperar su nivel. Sin embargo, si no logra revertir su presente, una salida mediante una transferencia aparece como una posibilidad concreta para fin de año.
Por otro lado, Lautaro Rivero perdió terreno y podría buscar un nuevo destino para relanzar su carrera. El defensor de 22 años había generado grandes expectativas, pero quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. Semanas atrás, River recibió una oferta cercana a los 5 millones de dólares del Al-Shabab Al-Ahli de Dubái, mientras que Gremio había sondeado la posibilidad de incorporarlo a préstamo. La dirigencia pretende que salga mediante una venta y, ante la falta de continuidad, ambas partes podrían evaluar una transferencia en diciembre.
Fausto Vera y Ezequiel Centurión completan la lista, aunque sus situaciones son diferentes. El volante está a préstamo desde Atlético Mineiro hasta diciembre y tiene una opción de compra de 4 millones de dólares, pero River todavía no avanzó formalmente para adquirir su pase y su continuidad está bajo análisis.
Centurión, en cambio, volvió de su cesión en Independiente Rivadavia para pelear por el arco, pero una lesión y la aparición de Beltrán lo dejaron sin minutos en Primera durante 2026. El club buscaría renovarle el contrato, aunque la decisión también dependerá de si el arquero prefiere quedarse o salir en busca de continuidad.
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