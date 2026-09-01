Independiente vendió a Kevin Lomónaco al Elche y sigue perdiendo jugadores claves

El defensor dejará el Rojo por US$3 millones más la condonación de una deuda por Iván Marcone, en una nueva salida que golpea al plantel.
Independiente acordó la venta de Kevin Lomónaco al Elche de España por US$3 millones más la condonación de una deuda de US$1,8 millones por Iván Marcone. El Rojo se desprenderá del 80% de los derechos económicos del defensor de 24 años, que había sido uno de los principales activos del plantel y tenía una cláusula de salida de US$15 millones.
Lomónaco llegó a Avellaneda a mediados de 2024 y se consolidó como una pieza importante en la defensa de Independiente, al punto de quedar en el radar de clubes como Atlético Mineiro, Betis y Alavés. El club había acordado comprar parte de su ficha al Bragantino por US$3 millones, aunque todavía mantenía una deuda con la institución brasileña. Antes de conocerse su salida, el defensor había expresado su compromiso con el Rojo: “Me debo a Independiente, me debo al club”.
La salida de Lomónaco se suma a la venta de Maximiliano Gutiérrez al Dynamo Moscú, operación que también se cerró en las últimas horas. El extremo se irá por 7 millones de euros por el 100% de su pase, aunque Independiente recibirá la mitad porque posee el 50% de los derechos económicos. Además, el club todavía debe afrontar un pago de US$2 millones a Huachipato en 2027, por lo que el ingreso neto será cercano a los US$2 millones.
Estas operaciones se producen en medio de la delicada situación económica de Independiente, que necesita generar recursos para equilibrar sus finanzas. En los últimos días también se concretó la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay, a cambio de la cancelación de una deuda cercana a US$950 mil. El éxodo deja al Rojo con un plantel más debilitado y se da en el tramo final de la gestión actual, antes de las elecciones del club.
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