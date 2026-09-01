Independiente vendió a Kevin Lomónaco al Elche y sigue perdiendo jugadores claves

La salida de Lomónaco se suma a la venta de Maximiliano Gutiérrez al Dynamo Moscú, operación que también se cerró en las últimas horas. El extremo se irá por 7 millones de euros por el 100% de su pase, aunque Independiente recibirá la mitad porque posee el 50% de los derechos económicos. Además, el club todavía debe afrontar un pago de US$2 millones a Huachipato en 2027, por lo que el ingreso neto será cercano a los US$2 millones.