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Denuncian a Alejandro Mancuso por vender diplomas falsos de DT

El ex futbolista fue acusado, tras una investigación periodística, de expedir títulos de director técnico a figuras del fútbol de Brasil y de otros países.

Una investigación periodística realizada en Brasil involucra a Alejandro Mancuso en una presunta maniobra de venta de diplomas de entrenador atribuidas a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

La denuncia involucra directamente al ex futbolista de Vélez Sarsfield, Boca, Flamengo y Palmeiras y ex ayudante de campo de Diego Armando Maradona en la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Las acusaciones también alcanzan a otras figuras del fútbol mundial como Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Diego Lugano, Luiz Gustavo, Paulinho, Paolo Guerrero y Dejan Petkovic, entre otros.

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La denuncia que involucra a Alejandro Mancuso

El presunto fraude fue revelado por la periodista Joanna de Assis, de UOL, que recopiló audios, mensajes y documentación sobre una supuesta acción destinada a conseguir licencias de entrenador sin atravesar el recorrido académico habitual.

Según la investigación, Mancuso ofrecía un denominado "trámite urgente" que permitía acceder a las licencias C, B, A y PRO de entrenador. El costo rondaría los 20.000 dólares y los certificados eran entregados en pocos días, sin necesidad de completar los cursos correspondientes.

De acuerdo a la investigación, Mancuso se presentaba ante los interesados como "director internacional" de la ATFA y aseguraba tener el aval para la emisión de los documentos, pero ese organismo negó que el ex jugador forme parte de su conducción, y que no tiene autoridad para representar a la institución, al tiempo que sostuvo que los certificados cuestionados son falsos.

ADEMÁS: Piden la captura de Alejandro Mancuso

Además, la asociación recordó que su sistema de formación es progresivo y exige cursadas, evaluaciones y prácticas para avanzar desde las licencias iniciales hasta la categoría PRO. Según la entidad, una trayectoria como futbolista profesional no habilita a saltear esas etapas.

Por el momento no existe una acción judicial sobre el caso.

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