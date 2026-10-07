Denuncian a Alejandro Mancuso por vender diplomas falsos de DT

Según la investigación, Mancuso ofrecía un denominado "trámite urgente" que permitía acceder a las licencias C, B, A y PRO de entrenador. El costo rondaría los 20.000 dólares y los certificados eran entregados en pocos días, sin necesidad de completar los cursos correspondientes.

De acuerdo a la investigación, Mancuso se presentaba ante los interesados como "director internacional" de la ATFA y aseguraba tener el aval para la emisión de los documentos, pero ese organismo negó que el ex jugador forme parte de su conducción, y que no tiene autoridad para representar a la institución, al tiempo que sostuvo que los certificados cuestionados son falsos.

Además, la asociación recordó que su sistema de formación es progresivo y exige cursadas, evaluaciones y prácticas para avanzar desde las licencias iniciales hasta la categoría PRO. Según la entidad, una trayectoria como futbolista profesional no habilita a saltear esas etapas.

Por el momento no existe una acción judicial sobre el caso.