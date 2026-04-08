Deportivo Riestra empató con Palestino en su debut histórico en la Copa Sudamericana

El Malevo igualó 0 a 0 con el conjunto chileno en el Nuevo Gasómetro en el estreno internacional del club y el debut de Guillermo Duró como entrenador del equipo.
Deportivo Riestra igualó sin goles con Palestino en el Nuevo Gasómetro en su debut en la Copa Sudamericana y también primer partido oficial internacional de su historia. El duelo, correspondiente a la primera fecha del Grupo F, significó además el estreno de Guillermo Duró como entrenador del conjunto argentino.
El empate dejó sensaciones mixtas para Riestra, que logró sumar en su primera experiencia internacional pero no pudo aprovechar las situaciones que generó, sobre todo en el segundo tiempo. El equipo mostró orden en defensa y compromiso colectivo, aunque le faltó claridad en los metros finales para quebrar el cero. Palestino, por su parte, tuvo momentos de dominio, pero tampoco logró imponerse en el marcador.
En el desarrollo del partido, las ocasiones más claras fueron para el conjunto local, con un remate de Antony Alonso que pegó en el palo y varias aproximaciones que exigieron al arquero rival. A su vez, Ignacio Arce respondió en momentos claves para sostener el empate, en un trámite que se volvió cada vez más friccionado y disputado en la mitad de la cancha.
Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el Grupo F, que también integran Gremio y Montevideo City Torque. En la próxima jornada, Riestra viajará a Porto Alegre para visitar al Tricolor, el martes desde las 19, en lo que será un desafío de mayor exigencia.
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