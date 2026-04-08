Deportivo Riestra empató con Palestino en su debut histórico en la Copa Sudamericana

En el desarrollo del partido, las ocasiones más claras fueron para el conjunto local, con un remate de Antony Alonso que pegó en el palo y varias aproximaciones que exigieron al arquero rival. A su vez, Ignacio Arce respondió en momentos claves para sostener el empate, en un trámite que se volvió cada vez más friccionado y disputado en la mitad de la cancha.