Deschamps respaldó a Mbappé: "Hay gente que dice que no defiende, pero no está para eso"

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Más frases de Deschamps tras el triunfo de Francia a Senegal

Olise y el cambio de Dembélé: "Tiene la costumbre de jugar a la derecha... pero también lo puede hacer arriba. Podían encontrar las líneas en el centro del campo y la calidad que han mostrado en los pases ha sido clave para encontrar a nuestros delanteros. Hice ese cambio porque sabía que nos iba a permitir asociarnos mejor. Olise es muy bueno en los pases... y ha conectado bien con Kylian, que lo ha hecho muy bien".

Zona mixta de Kylian y una conversación: "Digo cosas cuando veo que es necesario. Obviamente no habíamos hecho las cosas bien en la primera parte y les digo lo que considero que es necesario. Había que señalar algunas cosas e ir a atacar, liberarnos un poco más. Son cosas que se van trabajando poco a poco".

Sistema de juego: "No es que haya un sistema problemático. Había que encontrar el equilibrio y ese gol que nos han marcado, si le doy vueltas quizás se puede reforzar el centro del campo... pero lo que tengo arriba podemos hacer mucho daño a nuestro rival. Estaban en bloque bajo y no sabemos lo que nos encontraremos el próximo día. Yo siempre estoy reflexionando y ahora tenemos un segundo partido que ganar. Hemos gestionado bien las pequeñas inquietudes. No vamos a subestimar a Irak porque la idea es conseguir los seis primeros puntos".

Upamecano: "Se ha asociado muy bien con William. Es un jugador que gana muchos duelos, su capacidad para sacar el balón... y tiene ese papel claro en la selección. Los laterales también han estado mejor en la segunda parte y también han ganado el partido de hoy".

Posible penalti: "Siempre están con cosas así. Cuando el árbitro toma la decisión... hay que respetarlas. Ha explicado que Kylian ha puesto la pierna delante, es una nueva interpretación. Yo he visto las imágenes y me ha parecido penalti, pero es una interpretación del árbitro. Siempre tienen la razón. Hay muchos franceses aquí presente, está lejos y es caro... pero han hecho vibrar el estadio. Llevamos muchos años de la mano y es muy emocionante".