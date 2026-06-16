Deschamps respaldó a Mbappé: "Hay gente que dice que no defiende, pero no está para eso"

El entrenador de Francia llenó de elogios al delantero de Real Madrid y respondió a las críticas sobre su rol en la fase defensiva después de que haya sido figura contra Senegal.
Francia venció 3 a 1 a Senegal en su debut en el Grupo I del Mundial 2026 con un Kylian Mbappé como figura marcando un doblete y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de su país en la máxima cita. Tras el encuentro, Didier Deschamps, entrenador del combinado galo, lo llenó de elogios en conferencia de prensa.
"Es el mejor delantero de la historia de Francia... y aún así habrá gente que le critique. Tiene la capacidad de darle la vuelta al equipo. Hay gente que dice que no defiende, pero él no está ahí para hacer eso. Hace mucho por toda la plantilla y quizás desde fuera se puede pensar que es alguien egoísta, pero no es así", expresó el entrenador, en clara defensa a las críticas de Luis Enrique al futbolista cuando lo dirigía en París Saint Germain.
"Obviamente mucho mejor marcar goles en el Mundial que en un amistoso. Es un jugador decisivo en los campeonatos. Para mí la posición que tiene es la mejor para él, pero tiene la libertad para moverse", agregó el técnico, confirmando que la estrella tiene absoluta decisión sobre su accionar en el campo de juego.
Francia sacó adelante el partido con el bravo Senegal después de 66 minutos de no poder romper el 0-0 e incluso sufrir durante el primer tiempo. "Obviamente está muy bien ganar el primer partido y más ante semejante rival. Hemos tenido dificultades pero también le ha pasado eso a otros equipos. Muy bien organizados, capaces de jugar muy rápido y siempre está ese peligro. Hemos tenido errores pero lo hemos podido corregir tras el descanso. Ellos han tenido dos ocasiones claras. Muy satisfecho de haber podido ganar este partido", analizó.
Olise y el cambio de Dembélé: "Tiene la costumbre de jugar a la derecha... pero también lo puede hacer arriba. Podían encontrar las líneas en el centro del campo y la calidad que han mostrado en los pases ha sido clave para encontrar a nuestros delanteros. Hice ese cambio porque sabía que nos iba a permitir asociarnos mejor. Olise es muy bueno en los pases... y ha conectado bien con Kylian, que lo ha hecho muy bien".
Zona mixta de Kylian y una conversación: "Digo cosas cuando veo que es necesario. Obviamente no habíamos hecho las cosas bien en la primera parte y les digo lo que considero que es necesario. Había que señalar algunas cosas e ir a atacar, liberarnos un poco más. Son cosas que se van trabajando poco a poco".
Sistema de juego: "No es que haya un sistema problemático. Había que encontrar el equilibrio y ese gol que nos han marcado, si le doy vueltas quizás se puede reforzar el centro del campo... pero lo que tengo arriba podemos hacer mucho daño a nuestro rival. Estaban en bloque bajo y no sabemos lo que nos encontraremos el próximo día. Yo siempre estoy reflexionando y ahora tenemos un segundo partido que ganar. Hemos gestionado bien las pequeñas inquietudes. No vamos a subestimar a Irak porque la idea es conseguir los seis primeros puntos".
Upamecano: "Se ha asociado muy bien con William. Es un jugador que gana muchos duelos, su capacidad para sacar el balón... y tiene ese papel claro en la selección. Los laterales también han estado mejor en la segunda parte y también han ganado el partido de hoy".
Posible penalti: "Siempre están con cosas así. Cuando el árbitro toma la decisión... hay que respetarlas. Ha explicado que Kylian ha puesto la pierna delante, es una nueva interpretación. Yo he visto las imágenes y me ha parecido penalti, pero es una interpretación del árbitro. Siempre tienen la razón. Hay muchos franceses aquí presente, está lejos y es caro... pero han hecho vibrar el estadio. Llevamos muchos años de la mano y es muy emocionante".
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