Fútbol |

Dibu Martínez regresó a Francia, fue silbado y festejó con Aston Villa ante Lille

El arquero argentino fue figura en el triunfo 1 a 0 de su equipo al club galo de visitante por la ida de los octavos de final de la Europa League.

Emiliano Martínez volvió a vivir una noche caliente en Francia y a responder dentro de la cancha. El arquero argentino fue determinante en el triunfo 1-0 del Aston Villa ante Lille como visitante en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. En el Stade Pierre-Mauroy, el marplatense fue recibido con silbidos, insultos y hasta banderas por parte del público local, que mantiene un fuerte recuerdo de sus cruces con la Selección argentina.

El equipo francés dominó gran parte del primer tiempo y generó las situaciones más claras, pero se encontró con la seguridad del campeón del mundo. Lille intentó imponer condiciones desde el inicio, mientras que Aston Villa apostó al orden defensivo y a salir rápido de contra. En ese contexto, Martínez tuvo intervenciones importantes para sostener el empate y evitar que el local se pusiera en ventaja.

Los silbidos cuando entró en calor en el estadio francés

Embed

El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, tras una jugada aérea que terminó con el cabezazo a la red de Ollie Watkins. La acción se inició con un envío largo desde el fondo, siguió con una peinada del argentino Emiliano Buendía y terminó con la definición por encima del arquero, que significó el 1-0 para el club inglés. A partir de allí, el encuentro se volvió más cerrado y el conjunto visitante se apoyó en su arquero para defender la ventaja.

Cada vez que tocó la pelota, el Dibu fue silbado por los hinchas del Lille, que no olvidan la serie de la temporada pasada, cuando el argentino fue clave en la tanda de penales y protagonizó cruces con la tribuna, además de los Argentina-Francia como en Qatar 2022. En esta ocasión, volvió a responder con el mismo temperamento y con atajadas decisivas, como un remate colocado que desvió junto al palo y un mano a mano en el tramo final que evitó el empate.

El resumen de Lille 0-1 Aston Villa

Embed

Con la victoria en Francia, Aston Villa quedó bien posicionado de cara a la revancha, que se jugará en Inglaterra la próxima semana. Martínez, otra vez protagonista en un clima hostil, volvió a demostrar por qué es una de las figuras del equipo y uno de los arqueros más determinantes del fútbol europeo.

Todos los resultados de la ida de los octavos de Europa League

  • Bologna 1-1 Roma
  • Stuttgart 1-2 Porto
  • Panathinakos 1-0 Real Betis
  • Lille 0-1 Aston Villa
  • Genk 1-0 Friburgo
  • Ferencvaros 2-0 Sp Braga
  • Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
  • Celta de Vigo 1-1 Lyon

ADEMÁS: Coudet vuelve al Ducó: su pasado en San Lorenzo y su historial contra el Globo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados