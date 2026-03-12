Dibu Martínez regresó a Francia, fue silbado y festejó con Aston Villa ante Lille

Cada vez que tocó la pelota, el Dibu fue silbado por los hinchas del Lille, que no olvidan la serie de la temporada pasada, cuando el argentino fue clave en la tanda de penales y protagonizó cruces con la tribuna, además de los Argentina-Francia como en Qatar 2022. En esta ocasión, volvió a responder con el mismo temperamento y con atajadas decisivas, como un remate colocado que desvió junto al palo y un mano a mano en el tramo final que evitó el empate.