Dibu Martínez regresó a Francia, fue silbado y festejó con Aston Villa ante Lille

El arquero argentino fue figura en el triunfo 1 a 0 de su equipo al club galo de visitante por la ida de los octavos de final de la Europa League.
Emiliano Martínez volvió a vivir una noche caliente en Francia y a responder dentro de la cancha. El arquero argentino fue determinante en el triunfo 1-0 del Aston Villa ante Lille como visitante en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. En el Stade Pierre-Mauroy, el marplatense fue recibido con silbidos, insultos y hasta banderas por parte del público local, que mantiene un fuerte recuerdo de sus cruces con la Selección argentina.
El equipo francés dominó gran parte del primer tiempo y generó las situaciones más claras, pero se encontró con la seguridad del campeón del mundo. Lille intentó imponer condiciones desde el inicio, mientras que Aston Villa apostó al orden defensivo y a salir rápido de contra. En ese contexto, Martínez tuvo intervenciones importantes para sostener el empate y evitar que el local se pusiera en ventaja.
El único gol del partido llegó en el segundo tiempo, tras una jugada aérea que terminó con el cabezazo a la red de Ollie Watkins. La acción se inició con un envío largo desde el fondo, siguió con una peinada del argentino Emiliano Buendía y terminó con la definición por encima del arquero, que significó el 1-0 para el club inglés. A partir de allí, el encuentro se volvió más cerrado y el conjunto visitante se apoyó en su arquero para defender la ventaja.
Cada vez que tocó la pelota, el Dibu fue silbado por los hinchas del Lille, que no olvidan la serie de la temporada pasada, cuando el argentino fue clave en la tanda de penales y protagonizó cruces con la tribuna, además de los Argentina-Francia como en Qatar 2022. En esta ocasión, volvió a responder con el mismo temperamento y con atajadas decisivas, como un remate colocado que desvió junto al palo y un mano a mano en el tramo final que evitó el empate.
Con la victoria en Francia, Aston Villa quedó bien posicionado de cara a la revancha, que se jugará en Inglaterra la próxima semana. Martínez, otra vez protagonista en un clima hostil, volvió a demostrar por qué es una de las figuras del equipo y uno de los arqueros más determinantes del fútbol europeo.
comentar