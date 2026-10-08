El desafío de Conmebol para Lionel Messi: la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez le propuso a Messi jugar la Copa Libertadores.

En ese escenario, la presencia del campeón del mundo en Inter Miami representa un atractivo evidente para el certamen. Sin embargo, por ahora no hay ninguna propuesta concreta que confirme la participación de la franquicia estadounidense en la competencia continental.

Horas después del partido, Leo publicó un emocionante mensaje en Instagram.

La invitación llegó después de una jornada inolvidable para el referente de la Albiceleste. Messi cerró su etapa ante el público argentino con un gol de penal y dos asistencias, que fueron determinantes para el triunfo por 3-0 frente a Benín.

Una vez terminado el encuentro, el capitán brindó un emotivo discurso sobre el campo de juego. Al día siguiente reconoció que le "quedaron muchas cosas por decir" y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que también recordó a Diego Armando Maradona.

En aquella publicación, el rosarino expresó todo su agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su trayectoria con la Selección: "Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado".