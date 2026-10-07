Todos los mensajes de la Scaloneta para Messi tras su despedida

Lisandro Martínez

"Que privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia. Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida Leo Te quiero con todo mi corazón!!!"

Las fotos publicadas por Otamendi y Lisandro Martínez.

Agustín Giay

"Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único. Compartir una cancha con vos, Leo, fue un privilegio que voy a guardar para siempre. Verte jugar, competir y disfrutar hasta el último minuto fue un orgullo. Fue un honor jugar a tu lado. Gracias por todo, el mejor de la historia".

Leonardo Balerdi

"Gracias Leo, por tanto. Sos el mejor de los nuestros, no habrá nada igual. Gracias por siempre mostrarnos el camino".

Cristian Romero

"Qué privilegio haber compartido tantos momentos con ustedes dos. Hoy termina una etapa el más grande de la historia de nuestro país y de este deporte @leomessi que hizo realidad tantos sueños y nos dejó un legado que va a quedar para siempre. No se va a repetir algo igual. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste y por haber podido vivirlo a tu lado capitán @leomessi. General @nicolasotamendi30 Gracias por cada batalla, cada abrazo y cada momento compartido. Me hiciste crecer muchísimo, dentro y fuera de la cancha. Qué orgullo haber peleado tantas veces juntos por esta camiseta. Sos de los más grandes de la historia de esta camiseta sin dudas. Los voy a extrañar muchísimo".

Nicolás Tagliafico

"Qué difícil despedir una etapa así. Ayer tuvimos el privilegio de estar ahí, compartiendo con vos, Leo, tu último partido con la Selección. Tantos años, tantos momentos y tantas historias que quedan para siempre. Un honor gigante haber sido tu compañero y haber corrido a tu lado en cada partido. Gracias por guiarnos, por enseñarnos a no bajar los brazos nunca y por darnos la alegría más grande a todos los argentinos. Y qué decir de vos, Ota. Tantos años compartiendo vestuario, tantas batallas y tantos momentos. Un orgullo haberlo vivido a tu lado. Gracias por tanto".

Nahuel Molina

"Gracias eternas capitán, te mereces todo esto y mucho más, gracias por todo lo que nos diste a los argentinos, fue un placer poder compartir con vos tantos lindos momentos".

Tomás Palacios

"Hoy soy un privilegiado de poder vivir todo esto, momentos que los voy a recordar toda mi vida. Gracias por representarnos como lo hiciste, dejaste a la Argentina en lo más alto. El mejor de todos los tiempos".

Giovani Lo Celso

"Hoy se despide una parte enorme de nuestra historia argentina, @leomessi. Fue un privilegio compartir tantos momentos, tantos partidos y tantos sueños con vos. Verte defender esta camiseta durante tantos años y vivir de cerca algunos de esos momentos inolvidables es algo que voy a guardar para siempre. Gracias por todo lo que le diste a la Selección, Leo. Por las alegrías, por la inspiración y por enseñarnos que nunca hay que dejar de creer. Te vamos a extrañar con esta camiseta, pero tu legado será eterno. Todo lo que hiciste por Argentina va a quedar para siempre".

Enzo Fernández

"Leo. Creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos. Solo deseo que puedas disfrutar tu vida. No sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero solo deseo que seas feliz. Tu legado va a ser eterno para todo el país, gracias por llevar la bandera a lo más alto del mundo. El mejor jugador de la historia es Argentino. @leomessi".

Las fotos de Lo Celso y Enzo Fernández.

Exequiel Palacios

"Gracias eternas capitán.Te mereces esto y mucho más Gracias por todo lo que hiciste por los argentinos. Gracias Leo por hacerme vivir momentos únicos que jamás me pensé que me iban a pasar. Fueron unos días increíbles en casa que me van a quedar guardados para siempre".

Nico Paz

"Ayer se despidió de la Selección el mejor jugador de la historia, la persona que nos hizo soñar y disfrutar durante tantos años. Ha sido un privilegio formar parte de un pedacito de tu carrera, y vivir a tu lado momentos tan especiales como el de ayer. Muchas gracias por estos años que me tocó compartir al lado tuyo, no sabes cuánto se te va a extrañar".

Franco Mastantuono

"Estarás para siempre en todos los argentinos. Por hacernos creer y por tu ejemplo de que hay que intentar hasta el final! Obvio. Te vamos a extrañar mucho y va a ser difícil una selección sin vos! Pero dejaste un legado que nunca se va a repetir. GRACIAS ETERNAS 10".

Equi Fernández

"Qué privilegio poder decir que sos de los nuestros".

Leonel Flores

"Noche inolvidable, fue un privilegio estar en tu despedida, gracias por todo lo que hiciste por este deporte y por todo lo que hiciste por nuestro país".

Julián Álvarez

"Que privilegio compartir cancha y tantos momentos con vos. Primero te admiré como un nene, como millones de argentinos que crecimos soñando con ser futbolistas gracias a vos. Después tuve la suerte de conocerte, ser tu compañero y vivir cosas que nunca voy a olvidar. Gracias por todo lo que nos diste, por representar a nuestro país de la manera que lo hiciste y por dejarnos un legado que va mucho más allá del fútbol. Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca. Para mí vas a ser siempre el más grande. MUCHAS GRACIAS LEO".

Lautaro Martínez

"Una noche que nunca queríamos que llegue, llego y la disfrutamos al máximo como todos esos momentos que hemos vivido junto a vos. Fuiste, sos y serás el mejor de todos los tiempos. Gracias por todo Leo. #AD10S".

Giuliano Simeone

"No tengo palabras para describir los que vivimos estos días".

Gianluca Prestianni

"Una noche más que especial para mi que va a quedarme marcada para el resto de mi vida. Fui y soy un privilegiado de haber compartido selección con el mejor jugador del mundo y de la historia. Gracias por todo lo que nos diste a todos los argentinos y por enseñarnos a no rendirnos jamás y que con trabajo y esfuerzo todo se puede lograr. Te vamos a extrañar toda la vida ídolo".

Las fotos publicadas por Nico Paz, Julián Álvarez y Di María.

Santiago Castro

"Gracias por cada momento que nos regalaste con esta camiseta, gracias por llevar los colores de la argentina a lo más alto, gracias por nunca dejar a este país en banda y por ponerte en el lomo a millones de personas representándonos en donde sea, gracias por haberme echo enamorar del futbol y de la selección, gracias por SER ARGENTINO!! Gracias".

Ángel Di María

"Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerras esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar. Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero. Y si tuve ese privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS".